Arte de las calles y las noticias en exposición

Hace dibujos en el reverso del papel porque le interesa que la gente toque las obras y mire lo que hay detrás. Por eso las hojas cuelgan, están sin vidrio y sucias. “Quiero mostrar la incapacidad para representar lo que hay debajo de la mesa”, explica Restrepo.

Dice que no sabe pintar y aún así hace dibujos en libretas Moleskine. Luego arranca las hojas y las pega con cinta para doblarlas y apilarlas “como si fueran pacas de coca”. Estos collages tienen tonos pasteles y mezclan dibujos animados, con celebridades de la cultura pop, recortes de periódicos y alias, apodos de narcos, sicarios y personas relacionadas con el contexto de violencia en C0lombia: Perrosonso, Pollo, Escorpión, Ballena, El Tigre, Pulga, Coyote...

Otra parte de la exposición es Bowling for Medellín, un collage de lo que le sucedió en los 80, las explosiones en las ventanas, los sicarios de Castilla, Pablo Escobar, la primera vez que vio asesinar a una persona, cuando le dispararon a Galán y a Garzón, o escenas de la hacienda Nápoles.

Esta “reelaboración del narcotráfico” le interesa mucho porque, en últimas, quiere mostrar el fracaso de la guerra contra las drogas.

Any September Is A Black September Down Here # 2 se centra en los alias que se publicaron en septiembre de 2015 en cuatro periódicos: El Espectador, El Tiempo, EL COLOMBIANO y Q’hubo. Cada día de ese mes recortó y pegó los nombres en hojas sueltas de papel. Camilo Restrepo piensa que el fracaso y la frustración de esta guerra contra las drogas le daría para hacer muchas series más. Solo es leer las noticias de nuevo.