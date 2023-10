–Este espacio tiene mucha historia, sobre todo para nosotros los artistas, los que fuimos amigos de Alberto Sierra . Alberto fue mostrando un nuevo abanico de artistas que estaban produciéndose en Bogotá y le dio una variedad a lo que era el arte en Antioquia. Él vio un panorama nuevo que había florecido con otros artistas como mi persona, que planteábamos otras cosas. En La Oficina fue la primera vez que expuse aquí, traje una obra verdaderamente revolucionaria que eran Las cortinas de Turbay . Fue cuando me introduje en el panorama antioqueño y tuve muy buena recepción y no solo por Alberto, sino por todo el grupo.

–Esta exposición es una parte gráfica muy diferente de los grandes grabadores que habían existido en Antioquia, porque esta basada en un concepto nuevo de gráfica que no es solamente dominar el oficio. Uno nace pintor, uno puede nacer artista, pero uno no nace grabador. El oficio de grabador hay que aprenderlo y eso es lo difícil. Aquí en Antioquia, gracias a Aníbal Gil , a Fernando Botero , a Pedro Nel Gómez , a Débora Arango y a Carlos Correa —que fue un importantísimo grabador— se sabía qué era el grabado, pero era uno muy de gente que había estado en Florencia, que había estudiado en Europa. En cambio, nosotros surgimos impulsados por Marta Traba para mostrar, ya no cómo se hacía el grabado, sino cómo se podían decir cosas nuevas sobre el grabado.

–Era un grupo muy bonito y Alberto era un personaje multifacético . Tenía una cultura extraordinaria, muy buen gusto y me apoyó mucho. Siento que esa etapa de mi vida es muy importante, el haber ampliado mi círculo, que ya no era solo Bogotá, sino era también Medellín. Medellín fue como una pequeña capital del arte contemporáneo.

–Yo estuve viviendo en Holanda tras haber pintado Los suicidas del Sisga , una pieza clave dentro del desarrollo de mi obra y ese cambio fue interpretado por un amigo mío de Bucaramanga con que a mí me gustaban las noticias de muertos. Al regresar me visitó con un cerro de noticias de la página roja de Vanguardia Liberal de Bucaramanga, que era tremenda.

–Soy santandereana y tengo una actitud crítica muy clara. Tengo un semáforo en rojo. Mientras estoy pintando de pronto me pongo a pensar que me estoy volviendo abstracta y se me prende ese semáforo rojo y me hace cambiar.

–Había cierta codicia respecto a mi archivo porque mis asistentes lo pusieron en una exposición en el Banco de la República y todos preguntaban qué iba a hacer con este . Finalmente resolví donarlo al Banco de la República en Bucaramanga (...) Me pareció interesante poner a Bucaramanga en el mapa para que la gente busque ahí archivos. Son muchas noticias y voy a donar los álbumes fotográficos de mi familia . Finalmente, post mortem, voy a donar la biblioteca . Quiero que Bucaramanga quede en el mapa y que mi archivo no se disperse por ahí en otras bibliotecas sino en una concreta.

La maestra siempre ha defendido que un artista debe ser ético. Y sobre eso le habla a las nuevas generaciones.

–Una vez me dieron una condecoración en la Universidad Industrial y les hablé a los estudiantes, les hice un escrito diciéndoles que había que buscar un estado de arte. Yo insisto mucho en que no sean solo el artista que trabaja su obra y ya. Deben leer poesía, ir a ver mucho cine, leer mucho, escribir. Un artista no es solo para ganar plata, tienen que aprender a pensar, a trabajar libremente sin estar pensando en la dictadura de las galerías. Y no estoy en contra de las galerías, ni mucho menos, hacen una gran labor, pero a los jóvenes hay que cuidarlos, que no se pierdan en ese mundo donde creen que pueden tener un panorama más notable, sino que se olviden de eso y que trabajen.

A propósito, la lectura es una de sus grandes pasiones. Los fines de semana se va para su finca, con su esposo, a visitar a sus perros Milu y Criso y buena parte del tiempo lo usa para leer. Al preguntarle qué libro está leyendo ahora confiesa que es uno que nunca había leído: Guerra y paz de León Tolstói.

–No lo había leído porque a mi marido le ha parecido aburrido, nosotros leemos juntos. Y ahora lo estoy leyendo —es bastante grande, 900 páginas— porque voy a México y la exposición que tiene que ver con Guerra y paz y tengo un telón de la guerra y un telón de la paz especiales que se van a inaugurar allá y pensé: ¿qué tal que me pregunten cosas de Guerra y Paz? Yo solo sé noticias de Colombia (risas). Entonces me puse a leerlo y me faltan 100 páginas, estoy clavada.

Botero, ¿influencia?

En Medellín era inevitable hablar de Fernando Botero. El artista antioqueño fallecido el pasado 15 de septiembre que la maestra conoció, pero trató muy poco. En su paso por la ciudad se fue de visita al Museo de Antioquia, que reúne su legado, aunque también recorrió otras salas, porque si hay algo que le gusta es saber qué están haciendo otros artistas.