La canción con la que Caifanes vuelve después de 25 años

Un cuarto de siglo tardó el reconocido grupo Caifanes en lanzar nueva música. Este viernes se conocerá Heridos, la canción con la que la agrupación que se popularizó a finales de los años 80 y en los 90 vuelve a la escena musical.

La hora exacta prevista para que el sencillo de la banda mexicana figure en diferentes plataformas musicales es a las 12:01 a.m. de este 8 de marzo. Por ahora no hay confirmación que indique que hará parte de un álbum.

El trabajo discográfico más reciente de la agrupación es El nervio del volcán (1994), del que salieron las últimas canciones del cuarteto original, conformado por Saúl Hernández, Alfonso André, Sabo Romo y Diego Herrera.

Heridos también sonará en el escenario del festival musical Vive Latino, que se realizará en Ciudad de México el próximo 16 de marzo. La banda estuvo en el mismo evento, en su edición de 2011, después de 16 años de no tocar con su formación original.

Caifanes tiene canciones memorables que hacen parte del legado del rock en español latinoamericano como Para que no digas que no pienso en ti, La negra tomasa y Mátenme porque me muero.