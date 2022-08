La música es lo mejor que tiene Camilo Montoya. Solo hay que verlo tocar la guitarra mientras canta para atesorar el recuerdo de su madre y no olvidar la historia que le contó su papá: se llamaba Leidy, era una mujer que se enlistó en las filas de las extintas Farc. En 2013 falleció en un bombardeo en el Chocó, luego de dejarlo de un año en la casa de sus papás. Camilo no la recuerda, pero tiene una fotografía. “Se veía buena persona y era muy linda”, dice.

Al poco tiempo de la muerte de Leidy, Rodrigo Montoya, su padre, se lo llevó al municipio de Peque, en Antioquia, a vivir con su familia. Tampoco podía estar con él porque igual hacía parte de las Farc.

Rodrigo confiesa que empuñó las armas de veinticinco años, luego de que lo amenazaran a él y a su familia, pero su sueño era ser músico. “A mí se me truncaron los sueños, pero la música no me la quitó ni siquiera la violencia. En la selva siempre tenía mi guitarra pegada del bolso”, recuerda Rodrigo.

En 2016, gracias a la firma del Acuerdo de Paz, se fueron a vivir juntos en el ETCR (Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) de la región de Llano Grande en Dabeiba, en el que según la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) viven al menos unas 100 personas que dejaron las armas.