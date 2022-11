De qué callada manera se fue Pablo Milanés. El cantautor cubano falleció en la madrugada de este martes en Madrid, España, a causa de un cáncer que afectaba su sistema inmunológico. Siempre será recordado por el legado que dejó en la historia musical cubana, con una discografía amplia, cerca de 60 discos y el Grammy Latino a la Excelencia Musical. Para recordar una de las voces más importantes de la música iberoamericana, Daniel Escobar, productor musical y exintegrante del Grupo Suramérica se refirió a las canciones “infaltables” para recordar al cantautor cubano. “Pablo Milanés le dio la vuelta al mundo y llevó la música de Cuba alrededor de la Tierra. Este músico tiene dos pilares fundamentales que sin duda son el político y el social. Fundó el movimiento de la Nueva Trova Cubana que nació después de la revolución en su país en 1959 y nació con un grupo de experimentación musical al que también pertenecía Silvio Rodríguez”, dice Daniel Escobar. “Sin embargo, hay que ver la música de Pablo más allá de lo político. Era un letrista y escritor impresionante. Tenía capacidad poética, además era un gran músico. Tocaba guitarra y entendía perfectamente la teoría musical”, agrega. Yolanda (1982) Esta canción la escribió para su exesposa Yolanda Benet, con quien compartió varios años de su vida y los vivieron intensamente. El cantautor la escribió cuando ella estaba embarazada y al dar a luz se la cantó. Si me faltaras no voy a morirme / Si he de morir quiero que sea contigo / Mi soledad se siente acompañada / Por eso a veces sé que necesito.

El breve espacio en que no estás (1984) Esta canción, escrita por Milanés, es el fiel retrato de la ausencia. Una canción para recordar a las personas que no volverán. Todavía quedan restos de humedad / Sus olores llenan ya mi soledad / En la cama su silueta / Se dibuja cual promesa / De llenar el breve espacio / En que no está

Para vivir (1976) De esta canción particularmente el músico decía que no entendía de dónde surgió la letra porque vivir es un misterio. Escribió la canción a sus 24 años, un momento de su vida en el como ser humano sentía que todavía había mucho tiempo para vivir. Artistas como Gilberto Santa Rosa, Luis Fonsi y Amaya hicieron versiones de esta canción. Muchas veces te dije / Que antes de hacerlo / Había que pensarlo muy bien / Que a esta unión de nosotros / Le hacía falta carne y deseo también / Que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí / Que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiara en ti

De qué callada manera (1985) Esta canción escrita por Milanés habla de la manera en la que el amor enceguece a las personas. El amor crube los ojos y no se puede evitar caer en esta emoción. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo / Como si fuera la primavera / Yo muriendo / Y de qué modo sutil me derramo en la camisa / Todas las flores de abril / ¿Y quién le dijo que yo era? / ¿Risa siempre y nunca llanto? / Como si fuera la primavera / No soy tanto