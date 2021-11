Conozca al genio detrás de la música de Gambito de Dama

Los números financieros de 2021 no subsanaron el déficit de varias instituciones culturales de la ciudad. El público no asistió en la cantidad esperada y los apoyos estatales no estuvieron a la altura del desafío. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura a algunas instituciones les otorgó solo la mitad de los recursos dados en 2020. De continuar por esta senda, muchos espacios de la cultura vivirán en zozobra el 2022. Las fuentes entrevistadas piden celeridad de la Alcaldía en los procesos legales del programa Formación de Públicos y, al tiempo, convocan a la ciudadanía a sus recintos y actividades.