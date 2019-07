“Matar al buda”, primera novela de Carol Ann Figueroa

El paso del periodismo a la ficción fue para ella más difícil de lo que esperaba. En 2017 publicó su primer libro, Sala de espera, serie de crónicas sobre el sistema de salud en Colombia.

Reescribió la novela varias veces y tuvo que prescindir de personajes y situaciones a medida que depuraba el texto. En esto la ayudaron los estudios de escritura creativa que, más que enseñarle a escribir, fueron como una “guía” para no perderse en el camino.

En sus 176 páginas, Matar al Buda muestra a tres personajes que hacen un triángulo amoroso a través del camino del budismo, un paso con profundas desigualdades. La añorada iluminación, la paz interior y la anulación del ego vienen ligadas a privaciones y enredos.

El poliamor o las relaciones abiertas fueron para ella el escenario ideal para poner a prueba la contradicción en las búsquedas espirituales, cualquiera sean. “Siempre que me he acercado a ambientes jipis, de mentalidad abierta, del amor libre, me he dado cuenta de que son principios difíciles de llevar a cabo”.

No obstante, ahora que ella lee y se enfrenta nuevamente al texto, cuatro años después de terminado, le encanta la sensación de que ya no es de ella. “Es una creación autónoma y existe a pesar de mí. También me sirvió para saber cuál es mi nivel, algo que imagino dan las primeras obras”.