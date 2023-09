Cada tanto aparece un rumor sobre Casablanca, la casa de la maestra Débora Arango en Envigado, que hoy en día es un museo sobre su vida. Que si está abierta al público o no, que si está en buenas condiciones o tampoco.

Para disipar los rumores, Braulio Espinosa, el alcalde de ese municipio, invitó a los medios de comunicación a visitar la casa y hacer el recorrido con los guías que normalmente acompañan a los visitantes.

“Para nosotros es muy importante decirles que la casa está viva, que hay recorridos los martes y los jueves, con inscripción previa. Es muy importante también que las personas entiendan que esta casa no se puede abrir como otros museos y tener un flujo permanente de personas, porque la casa en sí es el museo (...) Disfruten el recorrido, vuelvan a ese pasado que vivió Débora Arango a caballo, cuando las mujeres no podían cabalgar (...) Aquí no hay nada que ocultar, no hay ningún espacio restringido”, dijo el alcalde.