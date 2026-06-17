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Murió Daveigh Chase, la actriz de Lilo & Stitch y El Aro

La información la publicó la prensa estadounidense luego de que el novio de la actriz confirmara el hecho.

  • Daveigh Chase alcanzó celebridad internacional gracias sus papeles en El Aro. Foto: Getty.
    Daveigh Chase alcanzó celebridad internacional gracias sus papeles en El Aro. Foto: Getty.
El Colombiano
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hace 55 minutos
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La actriz estadounidense Daveigh Chase, reconocida por sus papeles en cine y televisión desde la infancia, falleció a los 35 años, según informó TMZ.

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De acuerdo con el medio estadounidense, la noticia fue confirmada por Roy Hernández, pareja de la actriz, quien aseguró que Chase murió el martes 16 de junio a causa de una meningitis y una infección en la sangre. Estas complicaciones derivaron en un cuadro séptico que provocó un fallo generalizado de su organismo.

TMZ también informó que la actriz había sido hospitalizada a comienzos de este mes en Los Ángeles debido a un cuadro de desnutrición.

Daveigh Chase alcanzó notoriedad en Hollywood desde temprana edad. En 2002 dio voz a Lilo en la exitosa película animada de Disney, Lilo & Stitch, además de participar en la serie derivada. También prestó su voz a Chihiro Ogino en la versión en inglés de Spirited Away.

En el cine de terror dejó huella con su interpretación de Samara Morgan en El aro, papel que le valió un premio MTV a Mejor Villana. Más adelante integró el elenco de Big Love, una serie sobre una comunidad mormona polígama.

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