Becas para estudiar inteligencia artificial en universidades de Italia y México: cómo aplicar

Hasta el 25 de agosto estarán abiertas las inscripciones a 100 becas virtuales para estudiar pregrado, maestría y doctorado en universidades de México e Italia.
La convocatoria, denominada PHIA by EDUCA EDTECH: 100 Becas para Transformar tu Futuro Tecnológico, está disponible para cualquier persona que resida en Colombia y acredite el nivel académico anterior, lo que incluye a habitantes de Medellín y de los demás municipios de Antioquia, desde Apartadó hasta Caucasia, desde Turbo hasta Rionegro.