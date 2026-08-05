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Becas para estudiar inteligencia artificial en universidades de Italia y México: cómo aplicar

Pueden postularse habitantes de Medellín y cualquier municipio de Antioquia hasta el 25 de agosto en el portal alcaldiascol.com.

  • La convocatoria PHIA by EDUCA EDTECH ofrece 100 becas virtuales para estudiar programas de pregrado, maestría y doctorado en inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad en UDAVINCI de México y eCampus University de Italia. FOTO: Esneyder Gutiérrez
    La convocatoria PHIA by EDUCA EDTECH ofrece 100 becas virtuales para estudiar programas de pregrado, maestría y doctorado en inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad en UDAVINCI de México y eCampus University de Italia. FOTO: Esneyder Gutiérrez
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
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Hasta el 25 de agosto estarán abiertas las inscripciones a 100 becas virtuales para estudiar pregrado, maestría y doctorado en universidades de México e Italia.

La convocatoria, denominada PHIA by EDUCA EDTECH: 100 Becas para Transformar tu Futuro Tecnológico, está disponible para cualquier persona que resida en Colombia y acredite el nivel académico anterior, lo que incluye a habitantes de Medellín y de los demás municipios de Antioquia, desde Apartadó hasta Caucasia, desde Turbo hasta Rionegro.

La oferta se divide en 30 cupos de pregrado, 50 de maestría y 20 de doctorado. Los programas disponibles incluyen Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos para Negocios, Dirección de Tecnologías de la Información, IA generativa, Big Data Analytics, Machine Learning, Protección de Datos y Seguridad de la Información.

Todos se cursarán completamente en línea, en UDAVINCI de México o en eCampus University de Italia.

Detalles de la convocatoria

La convocatoria llega en un momento en que la brecha entre la demanda de talento tecnológico y la oferta disponible sigue siendo evidente.

MinTIC y Fedesoft estiman que Colombia requerirá 85.000 talentos digitales adicionales hasta 2030.

En el corto plazo, el mercado laboral de Medellín y el Valle de Aburrá registró entre marzo y mayo de 2026 una tasa de desocupación de 8,6 por ciento, según el DANE, con un impacto mayor en los jóvenes de 15 a 28 años, donde la cifra llegó al 15,7 por ciento. La informalidad laboral se ubicó en 38,1 por ciento.

Medellín concentra el 24 por ciento de las empresas de base científica y tecnológica del país y es considerado el segundo ecosistema colombiano más relevante en esa materia, según un informe de Ruta N.

Durante los primeros cuatro meses de 2026, más de 13.000 personas participaron en programas de formación de esa entidad, incluidos cursos, bootcamps e iniciativas de inteligencia artificial.

Formarse en estas áreas no garantiza un contrato, pero amplía posibilidades concretas en sectores que mueven la economía regional.

Una empresa textil puede usar ciencia de datos para analizar ventas y demanda; una clínica, para proteger historias médicas; una compañía industrial, para automatizar procesos; un comercio, para entender mejor a sus clientes. Las aplicaciones se extienden al turismo, la logística, la energía, el agro y el sector público.

La convocatoria también alcanza a los municipios fuera del Valle de Aburrá.

La Gobernación de Antioquia reportó en junio 3.480 puntos de conexión a internet mediante antenas satelitales y fibra óptica, de los cuales 2.290 funcionan en sedes educativas urbanas y rurales y benefician a cerca de 272.000 estudiantes.

Esa infraestructura permite que una persona de Urabá, el Oriente, el Bajo Cauca, el Norte o el Suroeste antioqueño pueda estudiar sin abandonar su municipio.

¿Cómo aplicar?

Para postularse se necesita documento de identidad, hoja de vida actualizada y diploma o acta del nivel académico anterior.

El proceso se hace en el portal oficial alcaldiascol.com: el aspirante escoge la universidad y el programa, diligencia el formulario, carga los soportes y se prepara para una entrevista sobre su perfil, motivaciones y metas profesionales.

“La primera recomendación es tener toda la documentación actualizada y disponible. La segunda es seleccionar un programa alineado con los objetivos profesionales y las competencias que desea fortalecer”, señala Camilo Arias, coordinador de Alianzas de EDUCA EDTECH Group.

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Los admitidos contarán con PHIA, una herramienta de orientación personalizada que resuelve inquietudes académicas y recomienda recursos de aprendizaje según las necesidades de cada persona.

Antes de aceptar una beca, conviene confirmar cuánto cubre, qué valor adicional deberá asumirse y si el programa conduce a un título oficial reconocido en Colombia.

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Para quienes planeen trabajar con el Estado, ejercer una profesión regulada o continuar estudios de posgrado, es importante verificar si el título requerirá convalidación ante el Ministerio de Educación.

Preguntas frecuentes:

¿Cómo aplicar a las 100 becas virtuales de inteligencia artificial para antioqueños?
Para postularse hay que ingresar al portal alcaldiascol.com, escoger la universidad y el programa, diligenciar el formulario y cargar documento de identidad, hoja de vida actualizada y diploma o acta del nivel académico anterior. El proceso incluye una entrevista sobre el perfil y las metas profesionales del aspirante. La fecha límite de inscripción es el 25 de agosto de 2026.
¿Qué programas ofrece la convocatoria de becas de EDUCA EDTECH para Antioquia?
La convocatoria incluye programas de pregrado, maestría y doctorado en Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos para Negocios, IA generativa, Big Data Analytics, Machine Learning, Dirección de Tecnologías de la Información, Protección de Datos y Seguridad de la Información, en UDAVINCI de México y eCampus University de Italia.
¿Necesito convalidar el título si estudio con una de estas becas virtuales en el exterior?
Depende del uso que se le vaya a dar al título. Quienes planeen trabajar con el Estado, ejercer una profesión regulada o continuar estudios de posgrado en Colombia deben verificar si el programa requiere convalidación ante el Ministerio de Educación antes de aceptar la beca.
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