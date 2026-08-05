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Gobierno electo denuncia presunta corrupción por más de $370.000 millones en al menos dos entidades

El presidente Abelardo De la Espriella se posesionará este viernes 7 de agosto en Cali.

  • Abelardo De la Espriella, nuevo presidente de la República. Foto: El Colombiano
    Abelardo De la Espriella, nuevo presidente de la República. Foto: El Colombiano
El Colombiano
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hace 4 horas
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El gobierno entrante de Abelardo De la Espriella presentó ante la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría una serie de denuncias por presuntas irregularidades que superarían los $370.000 millones, detectadas durante el proceso de empalme con la administración del presidente Gustavo Petro.

Las acciones fueron radicadas en vísperas de la posesión del nuevo mandatario, prevista para este viernes en Cali.

Entre los principales hallazgos figura un contrato suscrito entre el Ministerio de Defensa y CODALTEC, entidad adscrita a la cartera de defensa, para la adquisición de 16 sistemas antidrones.

De acuerdo con el análisis técnico realizado por el equipo de empalme, se habrían identificado posibles sobrecostos de hasta el 85%, un presunto detrimento patrimonial superior a los $20.700 millones y la entrega de equipos sin instalación completa, sin capacidad de geolocalización operativa y con fallas críticas en los sistemas de inhibición, reportadas por el Ejército.

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Asimismo, el Gobierno electo solicitó investigar un contrato por $24.800 millones de la Unidad Nacional de Protección (UNP), adjudicado mediante contratación directa, pese a que existía una orden judicial que suspendía el proceso de selección del cual se derivó esa contratación.

En otro de los casos, relacionado con CENIT, filial de Ecopetrol, se aportaron nuevos elementos sobre un contrato de servicios jurídicos cercano a los $23.000 millones.

Según la denuncia, existirían indicios de presuntas presiones políticas, recomendaciones de perfiles profesionales al contratista y la eliminación de mecanismos de control y seguimiento durante la ejecución del contrato.

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Las denuncias fueron presentadas entre el 1 y el 3 de agosto por Germán Calderón España, director del Grupo Élite del Empalme Anticorrupción.

A dos días de la posesión presidencial, el Gobierno electo aseguró que continuará remitiendo a los organismos de control los hallazgos técnicos y jurídicos que surjan de las auditorías en curso, con el propósito de proteger los recursos públicos y garantizar que cualquier presunto acto de corrupción sea investigado.

Las otras denuncias en el empalme

A pocas semanas del cambio de gobierno, el equipo de empalme del presidente electo Abelardo De la Espriella sigue elevando denuncias contra la administración saliente.

El pasado 17 de julio se radicó ante la Procuraduría y la Contraloría cuatro alertas por presuntas irregularidades en procesos contractuales y administrativos que involucran a tres entidades del Estado.

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Las denuncias fueron presentadas por el “Equipo de Empalme Anticorrupción”, liderado por el abogado Germán Calderón España, y se concentran en procesos relacionados con Colombia Compra Eficiente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la empresa Electrohuila.

El primer caso corresponde al proceso de contratación CCENEG-094-01-2026, mediante el cual Colombia Compra Eficiente busca seleccionar proveedores de servicios de ciberseguridad en un contrato cercano a los 300.000 millones de pesos, cuya adjudicación está prevista para el próximo 28 de julio.

Según el equipo de empalme, el proceso presentaría presuntos pliegos direccionados, requisitos que limitarían la participación de empresas nacionales, estudios de mercado desactualizados y un cronograma con una rapidez que consideran inusual. Por esa razón, solicitaron a los organismos de control la suspensión inmediata del proceso mientras se revisan las presuntas anomalías.

Dos de las denuncias están dirigidas contra actuaciones relacionadas con el ICBF. En ellas se cuestiona un convenio superior a 6.435 millones de pesos suscrito con la Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís para atender la desnutrición infantil en el Chocó.

De acuerdo con la información entregada, el hospital se encontraba bajo vigilancia especial de la Superintendencia Nacional de Salud al momento de la contratación. Además, aseguraron haber documentado la ausencia de personal médico y nutricional, el uso de alimentos no autorizados y fallas en los protocolos de inocuidad.

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Como consecuencia de esas presuntas irregularidades, el empalme sostiene que la cobertura del programa se redujo en un 40 %, lo que dejó por fuera a siete municipios y liberó más de 2.060 millones de pesos de recursos inicialmente comprometidos.

Preguntas y respuestas

¿Qué denuncias presentó el gobierno entrante de Abelardo De la Espriella?
El equipo de empalme presentó denuncias ante la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría por presuntas irregularidades que, según sus hallazgos, superarían los $370.000 millones en distintas entidades del Estado.
¿Qué presuntas irregularidades fueron detectadas en el Ministerio de Defensa?
Según el equipo de empalme, en un contrato para adquirir 16 sistemas antidrones se habrían identificado posibles sobrecostos de hasta el 85%, un presunto detrimento patrimonial superior a $20.700 millones y fallas en la instalación y funcionamiento de los equipos.
¿Qué otros contratos fueron puestos en conocimiento de las autoridades?
Las denuncias también incluyen un contrato de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por $24.800 millones, adjudicado mediante contratación directa, y un contrato de servicios jurídicos de CENIT, filial de Ecopetrol, cercano a $23.000 millones, por presuntas irregularidades en su ejecución.
¿Las denuncias significan que ya se comprobó la existencia de corrupción?
No. Las denuncias corresponden a presuntos hallazgos identificados durante el proceso de empalme. Corresponde a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría investigar los hechos y determinar si existieron responsabilidades administrativas, fiscales, disciplinarias o penales.
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