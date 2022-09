“La gente realmente se queda atrapada con la palabra rey en lugar de reina. Lo que me sugiere, y porque yo estaba en la película, es lo que ella dice mucho: ‘Soy un general, me lo he ganado”. Así que una parte de mí siente que ‘La mujer rey’ sugiere que hay algo más en la historia que esta mujer se ha ganado”.

Hay un juego de palabras que para la actriz Viola Davis no debe pensarse demasiado. La película, que se estrena este jueves en Colombia y en la que ella es protagonista, se llama “La mujer rey”, no la reina.

Davis subrayó que algunas de las grandes películas y de las producciones de los grandes cineastas no tienen presencia de negros. “No estoy hablando tan solo de la presencia física. Nuestro poder, nuestra belleza y nuestras diferencias no son representadas en las grandes películas. Lo que queda es el sentimiento de que somos invisibles. La mujer rey tiene todas las condiciones para ayudar a las mujeres negras a sentirse valorizadas. Esta es nuestra oportunidad de ser vistas”.

La ganadora del Óscar a Mejor actriz de reparto en 2016 por “Barreras” (Fences en inglés) tuvo que prepararse físicamente al extremo. La actriz, de 56 años, cuenta que fue un entrenamiento muy duro: “Soy una mujer sumamente muscular, de todas formas. Entrené con pesas una hora y media diaria, cinco días a la semana, y después de cada sesión, más de dos horas de artes marciales. Eso cubrió el aspecto físico”.

Aunque como la mayoría de actores tuvo una doble para las acrobacias, el 95 % de las escenas de acción fueron hechas por ella misma.

Incapaz de definir el mensaje de la película, porque “no me siento capaz de dictar los sentimientos de los demás ni su manera de percibir las cosas”, afirma que la idea es plantar una semilla: “Me gustaría que se queden con nuestro gran alcance como gente negra. No solo nuestras contribuciones a la historia sino lo complicados que podemos ser. Quiero que el público nos vea sobre todo como seres humanos, no solo como una metáfora, como una imagen o como una anomalía”.

Davis, además de interpretar a Nanisca, es productora. Participar en estos dos roles no fue una decisión difícil de tomar, “es decir, el papel me decía muchas cosas personalmente, como mujer negra y en lo concerniente a la exploración de cada uno de mis aspectos: mi fuerza, mi vulnerabilidad, mi historia, mi feminidad, mis desastres. El papel me encapsulaba. Y el proyecto me atrajo porque soy alguien que va por la vida buscando autogestión. Quiero que mi identidad tenga poco que ver con la manera como el Hollywood blanco me identifica. Quiero mi propia identidad. Y este proyecto me permitía elevar también a otras mujeres negras, me permitía arrojar luz sobre su talento y sus dones, sobre una parte de nuestra historia que jamás había sido contada, que muy pocos conocían”, concluyó.