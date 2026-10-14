Del Canal de Panamá a la selva del Andágueda: dos películas colombianas se estrenan esta semana

Donde comienza el río (2026), de Juan Andrés Arango, e Hijo de tigre y mula (2025), de Annie Canavaggio, películas que presentan una aproximación al retorno a las raíces y a los procesos históricos de América Latina, pronto tendrán sus estrenos en las salas de cine del país.
La primera, beneficiaria del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC) y producida por Inercia Películas en coproducción con Canadá y Noruega, llegará a las salas de cine colombianas el 15 de octubre, después de su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) y de su participación en la Selección Oficial Colombia Viva del Bogotá International Film Festival (BIFF12).