María Claudia Tarazona dice que “orden de asesinar a Miguel Uribe salió del Congreso” y entregó pruebas a Fiscalía

“La orden del magnicidio de Miguel salió del Congreso de la República”. Con esa afirmación, María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, se refirió a una de las hipótesis sobre el crimen, según dijo en entrevista con Noticias Caracol. Tarazona aseguró que antes del atentado recibió mensajes que advertían sobre un posible plan contra Miguel Uribe y otros políticos del Centro Democrático. Entre la información que entregó formalmente a la Fiscalía, según relató, había nombres, fotografías y conversaciones. Uno de los mensajes que recibió, de acuerdo con su testimonio, señalaba que “la plata salió de Venezuela y la orden salió del Congreso”. Un integrante del partido Comunes presuntamente estaría relacionado con esta hipótesis. En contexto: A un año del magnicidio de Miguel Uribe, así va la investigación contra los responsables La viuda aclaró que corresponde a las autoridades verificar la información. Señaló que están a la espera de que la Fiscalía abra esa línea de investigación dentro del caso que ya suma siete condenas. Tras conocerse sus declaraciones, el senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, calificó la denuncia como grave y pidió investigarla a fondo. “El acuerdo de paz abrió las puertas del Congreso a las Farc, otorgó curules y beneficios mientras el país seguía esperando justicia”, afirmó. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, le pidió a la fiscal general Luz Adriana Camargo investigar el tema. Mientras que el expresidente Uribe dijo también a Noticias Caracol: “El dolor del asesinato de nuestro compañero y gran líder, Miguel Uribe Turbay, no pasa, y hoy todo se revive. Y nos preocupamos inmensamente por la denuncia que ha hecho su señora esposa, doña María Claudia. Por favor, todo el apoyo a María Claudia, toda la protección y que se descubra este magnicidio”.

¿Cómo va la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe?

El expediente por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay incluye una línea de investigación que pone en cuestión la seguridad que rodeaba al dirigente político antes del atentado. Documentos e informes periciales de dos expedientes del caso, conocidos por EL COLOMBIANO, indican que, seis semanas después del ataque ocurrido el 7 de junio de 2025, la Fiscalía ya había recibido información sobre una posible filtración desde el equipo encargado de proteger al senador, que habría facilitado la planeación del crimen. Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores corresponde al 29 de enero de 2025, cuando los celulares de dos integrantes del esquema de seguridad coincidieron en el sector de Modelia, donde meses después ocurrió el atentado. En ese momento, Uribe Turbay se encontraba en Panamá y su esposa, María Claudia Tarazona, estaba en Miami. Una segunda coincidencia se habría registrado a comienzos de abril, esta vez en inmediaciones del Congreso. Allí, los teléfonos de los dos escoltas volvieron a aparecer cerca del dispositivo del mismo condenado, mientras el senador y su esposa estaban fuera de Bogotá. Estos registros podrían apuntar a un encuentro, aunque los hechos todavía deben esclarecerse. Entérese:¿Qué sigue en el caso Miguel Uribe tras fallo que obliga a la UNP a disculparse con la familia? La hipótesis se conoce mientras la Fiscalía verifica otro testimonio que apunta a una posible filtración de información desde el esquema de protección. Los investigadores examinan la declaración de un adolescente de 17 años, quien aseguró que Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’ o ‘el Costeño’, señalado como uno de los principales articuladores logísticos y operativos del atentado, tenía entre sus contactos a una persona identificada como ‘Escolta senador’. Según esa versión, el contacto le habría suministrado información sobre los movimientos del político.

La pista que apunta a la Segunda Marquetalia

Las condenas contra varios de los participantes han permitido reconstruir buena parte de la operación. Katherine Andrea Martínez, alias ‘Gabriela’; Carlos Eduardo Mora González, alias ‘El Veneco’; Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’; Harold Daniel Barragán Ovalle, alias ‘Harold’; Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’ o ‘Chipi’, y William Fernando González Cruz, alias ‘El Hermano’, aceptaron su responsabilidad y recibieron penas superiores a los 20 años de prisión. El adolescente que disparó contra el senador recibió una sanción de siete años de privación de la libertad. La información aportada por los involucrados ha permitido conocer distintos detalles de la planeación y ejecución del crimen. Uno de los testimonios clave para esclarecer quiénes ordenaron el magnicidio es el de Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, a quien la Fiscalía identificó como intermediario entre los presuntos determinadores del crimen y la estructura encargada de ejecutarlo. Fue condenado a más de 22 años de prisión. Lea también: Padre y viuda de Miguel Uribe Turbay reaccionan a muerte de alias Robinson: “queda pendiente saber quién dio la orden” Durante un interrogatorio ante la Fiscalía, Pérez Marroquín afirmó que la orden de asesinar a Uribe Turbay habría salido de la Segunda Marquetalia y señaló a José Manuel Sierra, alias ‘Zarco Aldinever’, como quien habría impartido la instrucción. Según su declaración, por el asesinato se ofrecieron 1.000 millones de pesos y otros 600 millones para intentar garantizar la impunidad de los responsables. Su relato describió una cadena que conectaría a los presuntos autores intelectuales con la organización criminal que reclutó y coordinó a quienes ejecutaron el atentado. A partir de esa línea de investigación, la Fiscalía emitió en marzo órdenes de captura contra siete integrantes de esa organización, entre ellos alias ‘Iván Márquez’ y ‘Jhon 40’. Hasta ahora, ninguno ha sido capturado. Mientras avanzan las investigaciones, la familia de Uribe Turbay insiste en que todos los responsables deben responder por el crimen. Sus allegados también han cuestionado las condenas impuestas a varios de los involucrados, al considerar que las penas son insuficientes frente a la gravedad del magnicidio.

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