¿Se las perdió en cine? Le contamos dónde ver estas películas

Equiparar los cambios que ha tenido la industria del entretenimiento con los movimientos de las placas tectónicas no es una locura para el investigador de dinámicas televisivas, Omar Mauricio Velásquez, coordinador del área audiovisual de Comunicación Social de la U. Eafit. La simultaneidad (que se vean a la par en cine y plataformas) e incluso la instantaneidad que hoy tiene la exhibición de las películas es un cambio del cine como acto social que tuvo una transformación definitiva con la pandemia, dice él: la industria se vio obligada a estrenar películas en plataformas y en casa la experiencia se tornó mejor desde el punto de vista tecnológico, “pantallas y sistemas de audio increíbles”.

Cómo hemos cambiado

Por eso compartimos este listado. Si no alcanzó a ver en cine estas películas, prográmese, ya las puede ver en la sala de su casa. Y si no, muy pronto

Y así directores como Christopher Nolan (el de E l Caballero de la noche y Tenet) renieguen del hecho de que una película se vea en simultáneo en cines y plataformas —es un defensor de la experiencia cinematográfica— no parece haber marcha atrás.

The Matrix Resurrection Desde el 23 de diciembre se ve este filme en la pantalla grande. HBO Max anunció que lo tendrá en su plataforma a finales de este mes.

Otras películas en streaming

- Hotel Transilvania 4 se puede ver ya por Amazon.

- En Disney+ están disponibles además Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, Jungle Cruise y Black Widow.

- La película de Escuadrón Suicida de 2021 ya se puede ver en HBO Max.

- No miren arriba (Netflix) y Coda (Apple TV+) pasaron pocos días en salas y se ven ahora en las respectivas plataformas.

- Cintas como The Tender Bar (Amazon), El poder del perro (Netflix), La hija oscura (Netflix) y Being the Ricardos (Amazon) llegaron directamente a plataformas.