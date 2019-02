¿El destino de los Óscar este año será Roma?

También señala que no es del caso compararlo con los encuentros cinematográficos que se dan en Cannes, Berlín o Venecia, porque estos trabajan bajo criterios de calidad y no tratan de “promover ninguna industria”.

“No es simplemente que la industria se mire a sí misma, porque no es narcisista, sino que se celebra en una conmemoración familiar”, explica.

Esta edición tiene muchos asteriscos: primera vez que una cinta en español –y otra de superhéroes – son nominadas a Mejor película, que una mujer indígena entra a la categoría Mejor actriz, y después de tres década no habrá anfitrión que guíe la gala. Los Óscar se transforman.

A pesar de que el evento es visto por menos personas su importancia sigue siento definitiva. Las casas productoras (Netflix como nuevo competidor) luchan por ganar. “Visibilidad”, es la razón que le da el crítico y profesor de cine, Pedro Adrián Zuluaga, a la influencia de los premios: “Incluso si la gente no ve la ceremonia –por larga y aburrida– los Óscar determinan las conversaciones”.

Los cambios repentinos, los debates alrededor de si hay o no presentador, de disminuir el tiempo de la transmisión de 4 a 3 horas , de incluir largometrajes taquilleros (como Pantera negra ) en la categoría Mejor película, responden principalmente a una idea: baja audiencia.

La discusión la planteó el diario The New York Times el fin de semana pasado. La película de Alfonso Cuarón –producida por Netflix– es la conclusión a una racha de “crisis” de intereses: “¿Votar por Roma porque es la mejor película o no? ¿Respaldarla, sin importar sus méritos artísticos, solo porque Netflix representa un desafío?”, dice el artículo.

Orlando asegura que esta edición estará marcada por lo que suceda con la cinta mexicana y la plataforma digital: “Lo más curioso es que hay más atención frente a Roma y si el servicio de streaming es capaz de ganar un Óscar, que frente a cuáles son las otras películas en competencia”, explica Mora.

Sarmiento cree, incluso, que Netflix ya se metió: “El que no lo quiera ver vivirá anacrónico. Estamos en un nuevo orden de producciones y consumo”.

Este domingo se sabrá si los Óscar encenderán más televisores que el año pasado, si los superhéroes harán historia y si se hablará más de cine en español que antes .