El miedo en el cine colombiano

Jairo pinilla

Realizador y padre del cine de terror colombiano

“Cuando estaba pequeño me llevaron a un anfiteatro y el cadáver del hombre estaba en un ataúd. Nunca había visto un muerto y eso me marcó. Quise hacer una película partiendo de que si a mí me da miedo le tiene que dar miedo a todo el mundo”.

ENTREVISTA

“Me gusta hacer lo que no hacen los demás”

Jairo pinilla

Realizador y padre del cine de terror colombiano

¿De dónde sacó la historia de Funeral siniestro?

“Cuando estaba pequeño me llevaron a un anfiteatro y el cadáver del hombre estaba en un ataúd. Nunca había visto un muerto y eso me marcó. Quise hacer una película partiendo de que si a mí me da miedo le tiene que dar miedo a todo el mundo”.

¿Por qué hizo terror y no otro género?

“Desde hace muchos años no me gusta caminar para adelante y en ese momento no había cine de terror. Cuando uno va contra la corriente es más difícil pero le ve la cara a los que van subiendo. Decidí hacer ese tipo de películas y popularizarlas”.

Le interesa hacer películas diferentes...

“Hice la primera película colombiana hablada en inglés, Triángulo de oro. La isla fantasma (1983). Es de aventuras, grabada en alta mar y con barcos. La gente me dice que no parece colombiana”.

¿Qué busca mostrar en sus películas?

“El mundo necesita ciertos mensajes moralistas, es decir, a mí me gusta cierta moral. Hoy cine colabora con la truculencia y la violencia de la realidad. Mis trabajos tienen mensajes para el pueblo, que no todo sea sangre o tripas en la cabeza. Hay toques de eso pero no todo”.

¿Una cinta que le haya movido la butaca?

“Una que me haya gustado... la primera de El exorcista”.

Una que no le agrade...

“Ninguna que tenga mucha producción. Me gustan las historias centradas en temas. Es el consejo que siempre le doy a la gente”.

¿Está realizando más largometrajes?

“Estoy haciendo ahora El espíritu de la muerte, la primera película colombiana en tercera dimensión”.