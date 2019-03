Viene la Capitana, ¿En qué orden ver las películas de Marvel?

Nunca había aparecido en las cintas de esta saga, mucho menos se había mencionado su nombre. Su símbolo apareció (atención spoilers) en la escena poscréditos de Avengers: Infinity War.

Es Capitana Marvel, nuevo personaje del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) que llega para completar la lista de superhéroes más taquilleros del cine.

“Más poder, más fuerza y más velocidad”, con esta frase se ha promocionado la llegada de este personaje, 10 años después de que naciera el UCM, lo que ha suscitado algunas inquietudes en los fanáticos.

La Capitana es un personaje que no se había incluido en sus películas. Ahora va a ser la salvadora y pieza clave para la próxima episodio de Avengers, que se estrena en abril de este año en salas.

Para Santiago Giraldo, líder en Medellín del Club de Fans Universo Marvel Colombia, la importancia y valoración de la mujer hoy ayudó a darle la fuerza a la Capitana. De hecho, no cree que se hayan demorado en incluirla, “le han dado más relevancia a la esencia de otros personajes, han mostrado otras heroínas. Para mí lo bonito de esta cinta ahora es que es ambientada en los 90 para no perder el hilo conductor de la historia y dar otros detalles que quizá no han mostrado”, aseguró.