Es un héroe en la historia del cine que se convirtió, desde 1981, en un icono popular. Indiana Jones, el astuto arqueólogo siempre listo para la aventura que nació de la mano del actor Harrison Ford, estrena este jueves su quinta película: Indiana Jones y el dial del destino.

El propio Ford contó, en la rueda de prensa, que este es un personaje que ha demostrado sus puntos fuertes en el transcurso de cuatro películas, “ahora estamos entrando en una nueva fase de su vida. Y lo estamos viendo después de la ausencia de 15 años. Ha envejecido un poco. Se jubila. Nos encontramos con él en el último día de su retiro de la vida académica”.

La idea de Indiana Jones nació en una playa de Hawái de la mano de George Lucas, el famoso director de Star Wars. Fue él que tuvo la idea inicial de este arqueólogo y aventurero, “un insaciable rastreador de reliquias y objetos de gran simbolismo en la historia de la humanidad, como el Arca de la Alianza bíblica o el Santo Grial”, cuentan desde AFP que traen la anécdota de las vacaciones que pasaron juntos Steven Spielberg y George Lucas: “El cineasta de Tiburón quería rodar un James Bond, pero Lucas le contestó: ‘¡tengo algo mejor!’”.

Indiana Jones y los cazadores del arca perdida (1981) fue un éxito inmediato y mundial, y luego le siguió Indiana Jones y el templo de la perdición (1984), Indiana Jones y la última cruzada (1989) e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (2008), cuatro películas que representaron cerca de 2.000 millones de dólares de taquilla.

Para el director de esta nueva cinta, James Mangold, asumir el reto de dirigir esta quinta entrega fue emocionante e inspirador. “Crecí admirando estas películas. Crecí admirando a Harrison, Steven, Kathy Kennedy, George Lucas, John Williams. Estas son todas las personas que formaron mi amor por el cine. Así que la oportunidad fue gloriosa, pero también la calidez con la que me dieron la bienvenida a bordo fue lo que realmente me hizo querer hacerlo. Sentí que iba a ser una de las grandes experiencias de mi vida, y lo fue”.

¿De qué trata El dial del destino?

Esta nueva historia trae en la producción ejecutiva a Steven Spielberg, y aquí el héroe del sombrero de fieltro se embarca inesperadamente en una última misión a lo largo y a lo ancho del globo para recuperar un preciado Dial robado por una habilidosa estafadora interpretada por Phoebe Waller-Bridge, la misma de la reconocida serie Fleabag.

Ella interpreta a Helena Shaw, una ahijada de Indy que no ve hace años y que está en busca de un raro artefacto que su padre le confió a él años antes: el famoso Dial de Arquímedes, un dispositivo que supuestamente tiene el poder de localizar fisuras en tiempo.

“Shaw, una consumada estafadora, roba el Dial y abandona rápidamente el país para vender el artefacto al mejor postor. Sin otra opción que ir tras ella, Indy quita el polvo de su sombrero de fieltro y su abrigo de cuero para embarcarse en una última misión”, cuenta la reseña.

En toda historia de Indiana hay un villano, en este caso se trata Jürgen Voller es un antiguo némesis de Indy, un exnazi que ahora trabaja como físico en el programa espacial de Estados Unidos y tiene sus propios planes para el Dial: un esquema que podría cambiar el curso de la historia mundial. Es interpretado por el actor danés Mads Mikkelsen quien consultado por EL COLOMBIANO sobre su forma, siempre memorable, de darle vida al malo de una historia (ha tenido varios en su carrera) dijo que no es solo él, “está en la historia, en el guion y no depende de mi sino también de mis compañeros. Este es mi primer Nazi, eso marca la diferencia. Trato de encontrar lo que los humaniza hasta cierto punto. Si no puedo relacionarme con lo que sueñan lo reemplazo por otra cosa con la que pueda soñar porque este personaje tiene pasión”.