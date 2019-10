Hoy es el Día Mundial de James Bond

Hace 57 años, en Londres, el agente 007 tuvo su primera aparición en la pantalla grande con el estreno de la película Dr.No y desde entonces no se han dejado de contar historias en las que las investigaciones, la acción, los cuarteles y los secretos prevalecen.

En la página oficial del agente 007 se anunció el inicio de la filmación de la cinta número 25 y que se titula No Time To Die (No hay tiempo para morir) y será estrenada en el 2020 en abril en el Reino Unido y Estados Unidos. Además, será la última en la que actuará Daniel Craig. Aún se desconoce quién será el nuevo James Bond.