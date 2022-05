La película fue estrenada en el Berlinale, el Festival Internacional de Cine de Berlín, en febrero de 2020, y lanzada en los mercados internacionales. En Estados Unidos apenas se estrenó en diciembre de 2021. Según el diario Deadline, en julio del año pasado, el director Andrew Levitas protestó públicamente porque MGM estaba “enterrando” la cinta debido a los muy publicitados problemas fuera de pantalla de Johnny Depp. En agosto, el actor criticó el hecho de que no se estrenara y dijo que merecía ser vista, pero que fue archivada porque Hollywood lo estaba “boicoteando”.

La historia de una foto

El filme está basado en hechos reales. Cuando Smith viajó al sur de Japón para documentar, en secreto, el envenenamiento por mercurio de las comunidades costeras del mar de Shiranui, donde durante más de 35 años una compañía vertió sus residuos industriales, contaminando el agua.

Por este hecho murieron más de 3.000 personas y cientos de niños nacieron con severas deformaciones, alteraciones genéticas que hoy siguen afectando a la descendencia.

El ensayo fotográfico de Smith sobre Minamata incluyó una fotografía que le dio la vuelta al mundo y se convirtió en el símbolo de los efectos de dicha contaminación: Tomoko and Mother in the Bath traducida como “El baño de Tomoko” en español. Una imagen que mostró la atrocidad medio ambiental y, para los expertos, el trabajo cumbre de Smith, de las más importantes del siglo XX.

Para Johnny Depp esta foto es “grandiosa, honesta y pura”, lo dijo cuando ya se confirmó el estreno de la película en Estados Unidos en diciembre del año pasado y antes del escándalo que hoy lo rodea.

Depp contó además, en la entrevista cedida por Cine Colombia Distribución a EL COLOMBIANO, que a sus 20 años recuerda haber conocido el trabajo de Smith al que califica como un artista dedicado y apasionado que “marcó diferencia en las próximas generaciones de periodistas, fotógrafos y todos los que con su trabajo se sintieron inspirados a asumir riesgos como los que él asumió”.