En las primeras escenas de la película de Netflix, Triple Frontera, una joven huye de las autoridades. Corre por las calles de Soacha, Cundinamarca y se esconde.

Se llama Yovanna en la película, en la vida real es Adria Arjona, la joven actriz latina que a pesar de cargar con un apellido famoso en el continente no presume de ello ni saca provecho.

¿Le ha abierto puertas o ha sido complicado forjar un camino propio con el reconocimiento que carga llevar el apellido Arjona?

“Ni me ha ayudado ni me ha dolido, la verdad. Mi papá es famoso en otro continente, yo estoy trabajando en Hollywood. El trabaja en la música, yo en el cine, son carreras muy diferentes. Él me ha ayudado mucho con consejos y ha sido muy importante su apoyo. Para mí ha sido un proceso fuerte, he trabajado mucho, he sido mesera y hasta payasa, de todo para sobrevivir y salir adelante como actriz. He escuchado muchos no, un millón de veces pero estoy contenta por que así puedo disfrutar este momento mucho más”.

¿Cómo ha cambiado su percepción de la fama ahora que protagoniza películas y participa en series de televisión?

“El tema de la fama no me interesa mucho, crecí con un padre muy famoso al que tampoco le interesa (risas). Nunca fue como una meta ni para él ni para mí. Si viene, que venga y lo que más me emociona de la fama es tener una voz para inspirar a otras actrices latinas. Pero a la fama no le presto atención”.

¿Cuál ha sido la clave para construir una carrera lejos de la fama de su padre?

“No tengo un secreto en sí. Yo me enamoro de los personajes que interpreto, leo un guion y no pienso que me vaya a servir para mi carrera o ayudar a ser más famosa, al revés, si me gusta un personaje lo hago. Igual si me emociona y me inspiran los actores con los que voy a compartir o el director. No tengo un método de carrera, mi meta no es ser famosa, es continuar trabajando y ser actriz al final del día”.

En Triple Frontera comparte set con actores como Ben Affleck y Oscar Isaac ¿cómo fue la experiencia?

“Fue increíble, me retaron actoralmente, me ayudaron a crecer en mi trabajo”.

¿Cuál cree que es el principal valor de esta película?

“Creo que hay mucho y es la razón por la cual me encanta esta película. Cuestiona la moral de los personajes, es una cinta de acción y drama en la que te enamoras de los personajes, te agarras a la silla de los nervios, toca tema sociales muy importantes como el de los veteranos, quienes arriesgaron sus vidas por la seguridad de su país, luego se quedan sin trabajo y por eso tienen que hacer este gran robo”.

¿Estrellas latinas de Hollywood como Edgar Ramírez, Ana de Armas, Pedro Pascal son referentes para usted?

“Son una inspiración. Pedro es un gran amigo mío y Edgar, Ana, Penélope, Salma y muchos otros actores han abierto el camino a esta nueva generación para contar la historia que queremos. Ya la carrera la haces tú y tu trabajo”

Como latina y desde que empezaste ¿Qué tanto ha cambiado la posibilidad de acceder a diferentes roles?

“Las cosas están cambiando poco a poco, hay más oportunidades. El cambio tiene que pasar a nivel ejecutivo, si ellos no cambian no hay diversidad. Se le tienen que dar más oportunidades a la gente que tiene menos experiencia. Poco a poco estamos llegando ahí y me siento orgullosa de ser parte de este movimiento y abrirle las puertas a las actrices de la generación que viene detrás de mí”

¿Cómo fue su preparación para este papel?

“Empezó todo con entrenamiento físico, con la gran escena inicial en la que me persiguen, fue una primera etapa. Después conversar con Oscar Isaac y Ben Affleck sobre las situaciones que compartía mi personaje con ellos”.

¿Cuál fue su inspiración?

“Lo que más me inspiró fue contar la historia de una mujer latina, estancada en un vínculo en el que no tiene salida. Eso pasa mucho en nuestros países y quería contar este ángulo de la historia, no solo somos las mamacitas, sexys, también somos mamás, hijas, mujeres inteligentes, independientes y la lista sigue. Mi papel en Triple Frontera es el de una mujer humilde que está atrapada en un sistema y la única manera de salir es ayudar a estos individuos a robarle a su jefe y arriesgar su vida y la de su hermano para salir adelante”.