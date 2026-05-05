La Marcha del Hambre llega a los cines: el documental que rescata una hazaña de 800 maestros colombianos en 1966

Al arribar a la capital lograron hablar con el presidente Carlos Llerás y obtuvieron el pago de los atrasos, sembrando las bases de lo que años después se convertiría en el Estatuto Docente.

Eran 800 los que partieron, pero solo 86 llegaron tras recorrer 1.600 kilómetros, una travesía insólita que recuerda a la novela La larga marcha (1979), de Stephen King.

En 1966, un grupo de maestros colombianos decidió caminar desde distintos puntos del país hasta Bogotá para exigir que les pagaran lo que se les debía: nueve meses de salarios atrasados.

Esa historia, conocida como la Marcha del Hambre , llega esta semana a los cines colombianos.

La Marcha del Hambre es un documental dirigido por Sorany Marín Trejos, una joven profesora y cineasta que reconstruyó el recorrido histórico guiada por las memorias de los marchantes que aún viven y los que ya partieron. La película está concebida como una road movie que sigue los pasos de su propia directora en un ejercicio de memoria personal y colectiva.

“Encontrar este relato fue hallar un espejo de mi propia historia como docente-cineasta en un país históricamente desinteresado por la enseñanza”, explicó Marín Trejos.

Para la directora, el documental es también un acto de justicia. Al escuchar la arenga de los marchantes, que repetían “Por Colombia, por la educación... ¡Hasta la muerte!”, entendió que estaba ante un relato de memoria histórica y voluntad política que se resiste a morir.

La película tuvo su estreno en Colombia en el Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos y desde entonces ha recorrido festivales internacionales con reconocimientos: recibió la Mención Especial Signis Maria Pigola en el Festival Internacional de Cine Documental del Uruguay, Atlantidoc, y la Mención del Jurado en Puentes al Sur, Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Uruguay, en 2025.

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El proyecto nació en la Universidad del Magdalena, cuyo rector Pablo Vera respaldó la producción desde sus inicios.

El equipo de realización está integrado por egresados y estudiantes del programa de cine y audiovisuales de esa institución, junto a la propia Marín Trejos, quien hoy ejerce como docente.

El estreno llega a pocas semanas de conmemorarse los 60 años de la marcha y en el marco del Día del Maestro. Gerylee Polanco Uribe, productora de OjoAgua Cine, resume el propósito de la obra: “El cine es la herramienta que permite abrazar y agradecer a quienes sembraron la carrera docente que hoy disfrutamos. Marchar es el real poder de estar juntos”.

La Marcha del Hambre se estrena en cartelera nacional el 14 de mayo. La distribución en Colombia está a cargo de Danta Cine.