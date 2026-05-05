La Marcha del Hambre llega a los cines: el documental que rescata una hazaña de 800 maestros colombianos en 1966

En 1966, un grupo de maestros colombianos decidió caminar desde distintos puntos del país hasta Bogotá para exigir que les pagaran lo que se les debía: nueve meses de salarios atrasados.
Eran 800 los que partieron, pero solo 86 llegaron tras recorrer 1.600 kilómetros, una travesía insólita que recuerda a la novela La larga marcha (1979), de Stephen King.
Al arribar a la capital lograron hablar con el presidente Carlos Llerás y obtuvieron el pago de los atrasos, sembrando las bases de lo que años después se convertiría en el Estatuto Docente.