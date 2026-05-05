Luis Gilberto Murillo renunciaría a su candidatura presidencial para unirse a Iván Cepeda

Los tarjetones ya están impresos, los debates ya iniciaron y las votaciones están a la vuelta de la esquina. Sin embargo, parece que se viene un cambio en las opciones.

Según fuentes cercanas a la campaña de Luis Gilberto Murillo consultadas por EL COLOMBIANO, este renunciará a su candidatura presidencial para unirse a la campaña del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Allí, ocuparía un rol como de jefe de debate para algunos temas de Cepeda, como la política internacional.

El anuncio, según las fuentes, será dado este miércoles 6 de mayo a las 10 de la mañana durante un evento de ambas campañas en el centro de Bogotá, en el Hotel Tequendama.

En cuanto al tarjetón electoral, Murillo seguirá apareciendo. Sin embargo, una vez confirmada su adhesión a Cepeda, los votos por él no tendrán validez jurídica y serán considerados como nulos.

Cabe resaltar que Murillo fue embajador de Colombia en Estados Unidos y canciller del Gobierno de Gustavo Petro. Sus periodos en los cargos fueron 2022-2024 y 2024-2025, respectivamente.