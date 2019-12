Estos son los favoritos para los Globo de Oro

Añade Castro que “la de este año fue una temporada muy buena para Stranger Things , y habría merecido algunos reconocimientos más”. No tuvo ni una nominación.

El crítico de cine Samuel Castro anota que las series que más posibilidades tienen este año son The morning show, Succession y Fleabag . Y en miniseries Chernobyl es segura ganadora.

Sobre los anuncios, indica Rivera, en televisión hay series nuevas que entraron como Fleabag, Unbelievable y Chernobyl y eso renueva el evento. Otro punto “tiene que ver con que le cobraron a Game of Thrones esta mala temporada final, solo consiguió una nominación que fue la de Kit Harrington como mejor actor”.

Dicen que es la antesala a los Óscar. Jerónimo Rivera, profesor de la Universidad de la Sabana, asegura que puede ser un pulso, pero son premios diferentes. “En estos Globo, Netflix fue el rey con películas y series propias, en los Óscar puede que no tenga tantas nominaciones”.

En cuanto a cine no hay sorpresas ni grandes omisiones , de acuerdo a Rivera. En el apartado de Mejor cinta extranjera llamó su atención que la colombiana Monos “que ha tenido tanta figuración y suena incluso para la lista corta de los Óscar no haya quedado nominada”. Para él, Parásitos, de Corea del Sur, es la que más suena y su principal competencia será la española Dolor y Gloria.

Castro reafirma que se premiarán las cintas con mayor voz a voz. Sus favoritas para ganar son Once upon a time in Hollywood y Joker.

Estas son las apuestas de los críticos