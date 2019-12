Historia de un matrimonio, de Netflix, la cinta más nominada para los Globo de Oro

Los premios Globo de Oro llegarán a su edición número 77 el próximo 5 enero. Este lunes se anunciaron los nominados de lo que muchos expertos definen, es una antesala al Óscar en la categoría de cine.

Para el cine

La película Historia de un matrimonio, la cinta de Noah Baumbach protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johansson, parte como la gran favorita con 6 nominaciones. Le siguen The Irishman y Once Upon a Time in Hollywood, con 5 cada una.

Netflix sigue ganando terreno en este tipo de competencia, con películas suyas (que estrenan en teatros de cine para poder ingresar a las nominaciones), pero que se ven internacionalmente en la plataforma de streaming y que en total consiguió 17 nominaciones. Netflix es responsable de Historia de un matrimonio, The Irishman y otra cinta como Los dos Papas, nominada a mejor película.

Estos son los nominados en la categoría de cine, para que tome nota y se programe para ver los filmes que no haya visto.

Mejor película de drama

1917 (se estrena el 23 de enero en Colombia)

The Irishman (ya en Netflix)

Joker (ya salió de cartelera)

Historia de un matrimonio (ya en Netflix)

Los dos Papas (ya en Netflix)

Mejor película comedia o musical

Dolemite is my Name (en Netflix)

Jojo Rabbit (se estrena el 16 de enero en Colombia)

Entre navajas y secretos (en cartelera)

Once Upon a Time in Hollywood (ya salió de cartelera)

Rocketman (ya salió de cartelera)

Mejor actriz de drama

Cynthia Erivo - Harriet (sin estrenar en Colombia)

Scarlett Johansson - Historia de un matrimonio (ya en Netflix)

Saoirse Ronan - Mujercitas (se estrena el 23 de enero en Colombia)

Charlize Theron - El escándalo (se estrena el 16 de enero en Colombia)

Renée Zellweger - Judy (se estrena el 19 de diciembre en Colombia)



Mejor actor de drama

Christian Bale - Contra lo imposible (en cartelera)

Antonio Banderas - Dolor y Gloria (ya salió de cartelera)

Adam Driver - Historia de un matrimonio (se ve en Netflix)

Joaquín Phoenix - Joker (ya salió de cartelera)

Jonathan Pryce - Los dos Papás (se ve en Netflix)

Mejor actriz de comedia o musical

Ana de Armas - Entre navajas y secretos

Awkwafina - The Farewell

Cate Blanchet - ¿Dónde estás, Bernadette? (ya salió de cartelera)

Beanie Feldstein - La noche de las nerds (ya salió de cartelera)

Emma Thompson - Ellas mandan

Mejor actor de comedia o musical

Daniel Craig - Entre navajas y secretos

Roman Griffin Davis - Jojo Rabbit

Leonardo DiCaprio - Once upon a time Hollywood

Taron Egerton - Rocketman

Eddie Murphy - Dolemite is my name

Mejor actor de reparto

Tom Hanks - Un buen día en el vecindario

Anthony Hopkins - Los dos Papas

Al Pacino - The Irishman

Joe Pesci - The Irishman

Brad Pitt - Once Upon a time in Hollywood

Mejor actriz de reparto

Kathy Bates - El caso de Richard Jewell (se estrena el 2 de enero)

Annette Bening - Reporte clasificado

Laura Dern - Historia de un matrimonio

Jennifer López - Hustlers (ya salió de cartelera)

Margot Robbie - El escándalo

Mejor película extranjera

The Farewell - Estados Unidos

Les misérables - Francia

Dolor y gloria - España

Parásito - Corea del sur (se estrena el 9 de enero)

Portrait of a lady on fire - Francia

Mejor película animada

Frozen 2 (en cartelera)

Cómo entrenar a tu dragón 3 (ya salió de cartelera)

El Rey León (ya salió de cartelera)

Sr. Ling (ya salió de cartelera)

Toy Story 4 (ya salió de ca

Mejor director

Bong Joon Ho - Parásito

Sam Mendes - 1917

Todd Phillips - Joker

Martin Scorsese - The Irishman

Quentin Tarantino - Once Upon a Time in Hollywood