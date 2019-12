Chernobyl, The Crown y Unbelievable, las series más nominadas

Cuatro candidaturas consiguieron Chernobyl, The Crown y Unbelievable, series de HBO y Netflix, que son para la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood las más relevantes del año.

Detrás de ellas se situó un pelotón de producciones con tres nominaciones cada una: Barry, Big Little Lies, Fleabag, The Kominsky Method, Fosse/Verdon The Morning Show y Succession.

Netflix, con 17 nominaciones, es la plataforma digital o canal de televisión con más candidaturas al superar a HBO, que logró 15 menciones.

Estas candidaturas son un buen listado para definir qué series marcaron la pauta en el año y cuáles les falta por ver.

La estatuilla a la mejor serie dramática se decidirá entre Big Little Lies, The Crown, Killing Eve, The Morning Show y Succession.

Mientras que el premio a la mejor serie de comedia o musical tendrá como nominadas a Barry, Fleabag, The Kominsky Method, The Marvelous Mrs. Maisel y The Politician.

Por su parte, el Globo de Oro a la mejor serie limitada o película para la pequeña pantalla contará como aspirantes con Chernobyl, Catch-22, Fosse/Verdon, The Loudest Voice y Unbelievable.

Otras nominaciones

Mejor actriz de serie dramática

Jennifer Aniston - The Morning Show (Apple Tv +)

Reese Witherspoon - The Morning Show

Olivia Colman - The Crown (Netflix)

Jodie Comer - Killing Eve (BBC, se ve en Colombia en Paramount Channel)

Nicole Kidman - Big Little Lies- HBO

Mejor actor de serie dramática

Brian Cox - Succession (HBO)

Kit Harington - Game of Thrones (HBO)

Rami Malek - Mr. Robot (Prime video)

Tobias Menzes -The Crown (Netflix)

Billy Porter - Pose (FX)

Mejor actriz serie de comedia

Christina Applegate - Dead to Me (Netflix)

Rachel Brosnahan - The Marvelous Mrs. Maisel (Prime video)

Kirsten Dunst - On Becoming God in Central Florida (Showtime)

Nathasha Lyonne - Russian Doll (Netflix)

Phoebe Waller-Bridge - Fleabag (Prime Video)

Mejor actor serie de comedia

Michael Douglas - The Kominsky Method (Netflix)

Bill Hader - Barry (HBO)

Ben Platt - The Politician (Netflix)

Paul Rudd - Living with Yourself (Netflix)

Ramy Youssef - Ramy (Hulu)

Mejor actriz de reparto en una serie

Patricia Arquette - The Act

Helena Bonham Carter - The Crown

Toni Collette - Unbelievable

Meryl Streep - Big Litte Lies

Emily Watson - Chernobyl

Mejor actor de reparto en una serie

Alan Arkin - The Kominsky Method

Kieran Culkin - Succession

Andrew Scott - Fleabag

Stella Skarsgard - Chernobyl

Henry Winkler - Barry

Ricky Gervais será el maestro de ceremonias de los Globo de Oro el próximo 5 de enero y también premiarán a lo mejor del cine.

