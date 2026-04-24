Cinco películas de Michael Jackson en plataformas si quedó con ganas de saber más del Rey del Pop

Hay fiebre por Michael Jackson y su música, todo por cuenta de Michael, la película que se estrenó esta semana y que narra los inicios en la carrera de uno de los artistas más relevantes en la industria de los último años. La cinta, dirigida por Antoine Fuqua, toca la vida del Rey del Pop desde sus comienzos en los Jackson 5, con una férrea disciplina por parte de su padre –que rozaba en el abuso– y su ascenso en la música hasta 1988, cuando acababa de publicar Bad, su tercer álbum como solista y ya era considerado una estrella mundial. La película ha recibido todo tipo de comentarios y es el centro de conversación por estos días. Se alaba la actuación de su sobrino Jaafar Jackson quien interpreta a Michael y a Colman Domingo quien interpreta a su padre. Los momentos musicales de la cinta también han recibido buenas críticas, pero hay quienes la catalogan de una película mala y “complaciente”, por no tocar los temas espinosos que atormentaron a Michael Jackson en su vida.

Toda esta fiebre ha despertado el interés por conocer más de Michael Jackson. Hay quienes no entienden el tema de los escándalos y quieran ahondar más en su vida. Para ello hay varios documentales y otras producciones que se pueden ver en plataformas y que muestran la vida del Rey del Pop dentro y fuera de los escenarios. Aquí les recomendamos cuáles se ven en Colombia y dónde.

La gran noche del pop - Netflix

Este documental, de una hora y 37 minutos se mete de lleno en la creación de una de las canciones más importantes de los 80: We are the world, composición de Michael Jackson y Lionel Richie para recaudar fondos destinados a combatir la hambruna en Etiopía. Este documental incluye entrevistas con Lionel Richie, Michael Jackson, Stevie Wonder y Bruce Springteen. Se estrenó en Netflix el 19 de enero de 2024 y es dirigido por Bao Nguyen.

This is it - Prime Video y HBO Max

Este es un concierto-documental estrenado en 2009 dirigido por Kenny Ortega. Trae a colación la preparación de Michael Jackson para This Is it, una serie de conciertos que se tuvieron que cancelar ese mismo año tras su fallecimiento. Es uno de los documentales más taquilleros en la historia, se emitió en salas de cine.

Thriller 40 - Paramount+

Thriller es el álbum más vendido de la historia con 70 millones de copias en todo el mundo. Un récord que nadie ha podido superar. Por eso, los creadores de este documental afirman que la música se puede dividir en dos épocas: “Antes de Thriller y después de Thriller”. Una hora y 28 minutos dura este documental que desmenuza cómo fue la realización del álbum que definió la cultura pop en el mundo y consiguió el ascenso de Michael Jackson a la figura mediática e idolatrada en la que se convirtió.

Detrás del engaño: Michael Jackson - HBO Max

Esta es una serie documental que analizan casos mediáticos mediante expertos en lenguaje corporal y psicología forense. Hay un capítulo dedicado a Michael Jackson que pone en la mesa las graves acusaciones que enfrentó Michael durante años. “A partir de entrevistas televisadas, los expertos analizan en detalle su comportamiento”, dice la reseña.

Michael Jackson - Thank You For The Music: The Final Word - Prime Video