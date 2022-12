Craig interpretó al detective Benoit Blanc y ahora vuelve con ese papel, pero en un lugar diferente y con actores distintos a los de la primera película. Este 23 de diciembre Netflix estrena Glass Onion: un misterio de Knives out. Blanc se encuentra en una playa griega, muy lejos de la mansión nevada de la primera película, pero hay una constante: se ha cometido un asesinato y solo hay un hombre que puede unir las piezas y resolverlo.

Entre navajas y secretos ( Knives out en inglés) fue una película que se lanzó en 2019 y que, con Daniel Craig como protagonista, traía el enigma de las cintas que resuelven el típico misterio de la novela policiaca: ¿Quién lo hizo?

Para la actriz fue un reto enorme porque requería mucha precisión. “Había mucho manejo de energías con mi personaje. Andy es tan misteriosa, con tantas capas que pelar. Ella tiene momentos cómicos, momentos dramáticos, está en un pozo emocional profundo, también muestra un montón de acción. Tuve la oportunidad de mostrar mi gama como actriz para ir a diferentes lugares a los que no había ido”.

La reconocida cantante y actriz Janelle Monáe interpreta a Andy y en conversación con EL COLOMBIANO manifestó su agradecimiento con Rian Johnson, el director y creador de Knives out, por incluirla en este proyecto: “Me hace sentir muy honrada de ser parte de una cinta de Rian Johnson en la que hay un misterioso asesinato”.

Cuentan en el detrás de cámaras que incluso en medio de las grabaciones los actores se entretenían con juegos de misterio. “Me encanta resolver este tipo de enigmas, quiero averiguar quién lo hizo y por eso me encanta este género. Y creo que lo que Rian está haciendo es algo innovador. Está siguiendo los pasos de Agatha Christie en el que cada libro tiene su propio mundo”.

Monáe hace la comparación para aclarar que puede verse como una secuela, pero que en Glass Onion: un misterio de Knives out hay un nuevo escenario, nuevos integrantes del reparto y nuevas pistas “que están en tu cara todo el tiempo y no las viste ni en una primera ni segunda vez, la gente quedará como ‘¿cómo me perdí esto?’ es un rompecabezas que van a estar armando en sus cabezas”.

Cuatro meses duró el rodaje en Grecia, “como un campamento de verano al que no quieres que lleguen tus padres a recogerte”, precisa.

La experiencia de retratar a su personaje en una película que busca resolver un asesinato misterioso era un sueño para ella y ahora el público podrá ver esta historia única.