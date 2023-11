Los Zuluagas, la película que narra cómo es ser hijo de unos exguerrilleros

En 2016 se dio la casualidad del encuentro con la directora Montini. Ahí nació la idea de llevar su pasado, esa intimidad, al cine. Y todo esto coincidió con el montón de preguntas que por esos días le hacía Esteban, su hijo mayor, sobre la familia y el por qué no viven en Colombia. Una de las reflexiones que también se hacía el propio Juan Camilo era lo que significa ser hijo de exguerrilleros: heredar parte de la historia de un conflicto armado.

Su madre, Amparo Tordecilla, conocida como La Negra, también fue militante del EPL, la tercera guerrilla más grande que tuvo el conflicto armado colombiano. Ella fue secuestrada y desaparecida en 1989. “Conel tiempo aprendí a convivir con esa ausencia y sin ese rito de transición. Lo tenaz de la desaparición es que como no se da la posibilidad de enterrar, siempre queda en suspenso esa figura”. Juan Camilo además dice que se vive en un limbo, que no hay una paz. Que por dentro tiene una sensación de no cerrar un ciclo por no haber duelo, pero también con la esperanza de que así como desapareció de repente, así mismo de repente pueda aparecer aun sabiendo la verdad.