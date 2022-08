Otros títulos a tener en cuenta:

1 de septiembre - Vecinos (Fenced in), de Brasil.

1 de septiembre - Romance en Verona (Love in the Villa), Estados Unidos.

2 de septiembre - Eva y Beba (Ivy + Bean), Estados Unidos

2 de septiembre - Eva y Beba y el fantasma del baño de chicas (Ivy + Bean: the ghost that had to go), Estados Unidos.

2 de septiembre - Eva y Beba: destinadas a la danza (Ivy + Bean: doomed to dance), Estados Unidos.

8 de septiembre - Los ataques con ántrax (The anthrax attacks), Estados Unidos.

16 de septiembre - Hogar a la deriva (Drifting home). Anime de Japón.

23 de septiembre - Lou, Estados Unidos.

23 de septiembre - Un jazzista en clave de blues (A Jazzman’s blues), Estados Unidos.

23 de septiembre - Atenea (Athene) - Francia

5 de octubre - El teléfono del señor Harrigan (Mr. Harrigan’s phone), Estados Unidos.

7 de octubre - La chica más afortunada del mundo (Luckiest girl alive), Estados Unidos.

13 de octubre - Esposa de alquiler (Someone borrowed) - Brasil.

14 de octubre - La maldición de bridge hollow (The curse of bridge hollow), Estados Unidos.

21 de octubre - Descendant [Documental], Estados Unidos.

28 de octubre - Sin novedad en el frente (All quiet on the western front), Alemania.

28 de octubre - Wendell y wild (Wendell & wild), Estados Unidos.

10 de noviembre - Navidad de golpe (Falling for christmas), Estados Unidos.

11 de noviembre - ¿Soy lo bastante negro para ti? (Is that black enough for you?) - Estados Unidos.

11 de noviembre - Capturing the killer nurse (Documental), Estados Unidos.

16 de noviembre - In her hands (Documental), Estados Unidos.

17 de noviembre - Navidad contigo (Christmas with you), Estados Unidos.

23 de noviembre - Las nadadoras (The swimmers), Reino Unido.

24 de noviembre - The Noel diary, Estados Unidos

Otros títulos de noviembre:

Ruido (Noise) - Mexico

El dragón de papá (My father’s dragon) - Estados Unidos

Monica, o my darling - India



El último mes:

2 de diciembre - Scrooge: cuento de navidad (Scrooge: a christmas carol), animación.

16 de diciembre - The volcano: rescue from whakaari (Documental), Estados Unidos.

20 de diciembre - The seven deadly sins: el rencor de edimburgo (parte 1) (the seven deadly sins: grudge of edinburgh part 1), Japón.

23 de diciembre - Glass onion: un misterio de knives out (Glass onion: a knives out mystery), Estados Unidos.

25 de diciembre - Matilda, de Roald Dahl: el musical (Roald dahl’s Matilda the musical), Estados Unidos.



Otros títulos en diciembre:

El amante de Lady Chatterley (Lady Chatterley’s lover) - Estados Unidos

El prodigio (The wonder) - Reino Unido