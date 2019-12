Estas son las preseleccionadas a Mejor película internacional de los Óscar

Entre las 10 películas semifinalistas para competir por llevarse un Óscar a Mejor película internacional, la única en lengua española seleccionada por la Academia de Hollywood fue Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar.

La lista se dio a conocer este lunes entre un total de 91 aspirantes extranjeras, que competirán por lograr la nominación definitiva, informó hoy la organización en un comunicado.

Las nominaciones finales se anunciarán el 13 de enero de 2020 mientras que la ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar el 9 de febrero en el teatro Dolby en Los Ángeles (EE.UU.).

Dolor y Gloria, que la semana pasada logró la nominación a los Globos de Oro, competirá, entre otras, contra Parasite, de Corea del Sur; Les Misérables, de Francia, Atlantics, de Senegal, y Beanpole, de Rusia.

Destaca la gran cantidad de cintas seleccionadas de Europa del este, que suponen la mitad de la lista de semifinalistas y son: The Painted Bird, de República Checa; Truth and Justice, de Estonia; Those Who Remained, de Hungría; Honeyland, Macedonia del Norte, y Corpus Christi, de Polonia.

Por fuera quedaron varias películas latinoamericanas que se veían con opciones para llegar al listado de semifinalistas, entre ellas la colombiana Monos, de Alejandro Landes; la brasileña A vida invisível de Eurídice Gusmão, de Karim Aïnouz; o la argentina La odisea de los Giles, de Sebastián Borensztein.