Quentin Tarantino, invitado al Festival de cine de Barranquilla

El director y guionista cinematográfico Quentin Tarantino estaría en Colombia para participar en el Festival de cine de Barranquilla (FicBaq) que se realizará del 12 al 22 de marzo.

Así lo precisó Jorge Mario Suárez, codirector del festival quien añadió que en las horas de la tarde se darán detalles de esta visita.

Según las redes sociales de este evento cultural, la presencia de Tarantino se dará para la inauguración, el próximo 12 de marzo a las siete de la noche en el parque Sagrado Corazón de dicha ciudad.

Este festival nació hace seis años con el fin de fortalecer la industria del cine en la Región Caribe “y convertir a Barranquilla en una meca del cine caribeño”, cuentan desde la organización.

Quentin Tarantino, de 55 años, tiene dos premios Óscar ganados por escribir las películas Pulp Fiction y Django sin cadenas. También se le recuerda por dirigir cintas como Kill Bill, Sin City, Bastardos sin gloria, Los 8 más odiados y su próxima cinta que se estrenará este año: Once upon a time in Hollywood.