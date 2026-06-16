Rápidos y Furiosos cumple 25 años, ¿por qué se volvió una saga de culto?

Por Sergio Villamizar / Colprensa Rápidos y Furiosos está de celebración. No solo porque dentro de poco se confirmará la fecha de estreno de la próxima entrega de esta producción, sino también porque se cumple el 25 aniversario de una saga que estuvo a punto de fracasar en sus primeras entregas, pero luego, transformaría buena parte de la cultura de customización de automóviles y las carreras callejeras ilegales. Así como la saga de Harry Potter o Star Wars, Rápidos y furiosos se ha convertido en la joya de la corona para los estudios Universal, que presenta todas las películas de esta saga en su plataforma Universal+, –con un alto nivel de reproducciones mensuales–. Puede leer: El perfecto culpable, el documental paisa que narra el caso del falso positivo judicial contra Alexander Obregón Rentería Once películas hacen parte de esta colección de acción, un universo cargado de altas dosis de adrenalina que se expandirá en 2028 con la duodécima película, Fast Forever, que ha inspirado atracciones en parques temáticos, videojuegos, exposiciones en museos e incluso una serie animada.

La historia de Rápidos y Furiosos

El 18 de junio de 2001 se estrenó Rápido y furioso. Esta primera película fue dirigida por Rob Cohen y protagonizada por el querido cuarteto conformado por Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Jordana Brewster y Paul Walker, quien falleció en 2013 y fue homenajeado dentro de la saga, que lo continúa recordando a través de su icónico personaje Brian O’Conner, a través de la canción de Rápidos y furiosos 7, See You Again de Wiz Khalifa y Charlie Puth. Con el paso del tiempo, la saga ha incorporado a grandes figuras de Hollywood como Dwayne Johnson, Charlize Theron, Idris Elba, Helen Mirren, Jason Momoa, Jason Statham y Brie Larson, entre otros importantes nombres de la industria que no quisieron perderse la oportunidad de formar parte de un cóctel perfecto de subgéneros como el cine de espionaje, las películas de atracos y la acción imparable sobre ruedas. Le puede interesar: “No aceptarían a un hombre negro como Bond”: Idris Elba revive debate sobre un 007 más progresista “Me siento orgulloso de Rápidos y furiosos”, afirmó su protagonista y productor, Vin Diesel. “Una de las razones de su éxito es que puedes estar en cualquier parte del mundo, mirar la pantalla y sentir que hay un lugar para ti en la mesa familiar”, declaró en una entrevista con Den of Geek, en referencia a la diversidad de su elenco, el mensaje de familia elegida y cómo esos vínculos perduran con el tiempo.

La primera película de la saga surgió a partir de un artículo periodístico sobre el mundo de las carreras callejeras publicado en la revista Vice en 1998, titulado Racer X, punto de partida de una historia con múltiples reinvenciones, “al final con la tercera se comenzó a revalorizar. Es cierto que las tramas son un poco relajadas, pero cuando empiezan las secuencias de acción las películas se vuelven potentes y espectaculares. Eso gana mucho a la hora de convertirse en lo que se ha convertido”, detalla el crítico Alejandro G. Calvo de Sensacine España. Un éxito masivo de taquilla. Rápidos y furiosos ha recaudado siete mil millones de dólares a nivel mundial y se ha convertido en la octava franquicia cinematográfica más exitosa de la historia, junto a clásicos como Star Wars y James Bond.

Así han sido las 11 películas de Rápidos y Furiosos

1. Rápido y Furioso se estrenó en 2001. En ella, Paul Walker interpreta a un policía encubierto que se infiltra en una banda de carreras ilegales liderada por el carismático personaje de Vin Diesel. 2. Más Rápido, Más Furioso apareció dos años después (2003). Bajo la dirección del reconocido John Singleton, Paul Walker regresó al mundo de las carreras de alta velocidad, esta vez transportando un cargamento de dinero “sucio” para un empresario ilegal (Cole Hauser). 3. Rápido y Furioso: Reto Tokio se estrenó en 2006, con un elenco completamente diferente. Shaun Boswell es enviado a vivir con su padre militar en Tokio. En la cuna de los autos modificados, las carreras callejeras han sido reemplazadas por el drifting. Al enfrentarse, sin saberlo al “Rey del Drift”, vinculado a la Yakuza, Shaun se ve obligado a adentrarse en el peligroso submundo de Tokio para saldar una deuda. Puede leer: ¿Clint Eastwood se retira a los 96 años? Lo que se sabe de las declaraciones de su hijo 4. Tres años después vuelven los personajes originales en Rápidos y Furiosos 4, ambientada cinco años después de la segunda película. Vin Diesel y Paul Walker se reúnen junto a Michelle Rodríguez y Jordana Brewster para volver a las calles donde todo comenzó, atravesando Los Ángeles y el desierto mexicano en este explosivo thriller de acción dirigido por Justin Lin. 5. Solo dos años más tarde apareció Rápidos y Furiosos 5: Sin control. Dirigida por Justin Lin, esta cinta reúne a las estrellas de entregas anteriores en una misión de alto riesgo en Río de Janeiro, donde deben enfrentarse a un empresario corrupto. Dwayne Johnson se suma como un implacable agente federal. 6. Rápidos y Furiosos 6 se estrenó en 2013. Dom y su equipo son reclutados para detener a una organización de mercenarios conductores que opera en 12 países. La persecución los lleva a Londres, en la aventura con mayores apuestas hasta el momento. 7. Dos años más tarde llega Rápidos y Furiosos 7. En esta historia dirigida por James Wan, tras derrotar a Owen Shaw, el grupo intenta llevar una vida normal, hasta que Deckard Shaw (Jason Statham) busca venganza, poniendo a todos en peligro.