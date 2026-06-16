Rápidos y Furiosos cumple 25 años, ¿por qué se volvió una saga de culto?

Por Sergio Villamizar / Colprensa
Rápidos y Furiosos está de celebración. No solo porque dentro de poco se confirmará la fecha de estreno de la próxima entrega de esta producción, sino también porque se cumple el 25 aniversario de una saga que estuvo a punto de fracasar en sus primeras entregas, pero luego, transformaría buena parte de la cultura de customización de automóviles y las carreras callejeras ilegales.
Así como la saga de Harry Potter o Star Wars, Rápidos y furiosos se ha convertido en la joya de la corona para los estudios Universal, que presenta todas las películas de esta saga en su plataforma Universal+, –con un alto nivel de reproducciones mensuales–.
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Once películas hacen parte de esta colección de acción, un universo cargado de altas dosis de adrenalina que se expandirá en 2028 con la duodécima película, Fast Forever, que ha inspirado atracciones en parques temáticos, videojuegos, exposiciones en museos e incluso una serie animada.