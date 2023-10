La apuesta es total. Un estreno en más de 300 pantallas de 79 ciudades del país para el regreso de Jigsaw en Saw X: El Juego del Miedo. Cuando se cumplen 20 años de una de las sagas de terror más taquilleras de todos los tiempos, los macabros juegos regresan con un John Kramer más sádico que nunca, acompañado del escalofriante Billy, de sus siniestras máquinas de tortura, de sus traumas y de nuevas maquinaciones contra sus víctimas. Protagonizada por Tobin Bell (Saw; Jigsaw), Shawnee Smith (Saw I a VI), Steven Brand (Criminal; Teen Wolf) y Synnøve Macody Lund (Black Widows), Saw X: El Juego del Miedo regresa al pasado, a un evento ocurrido entre las dos primeras películas cuando John viaja a México para someterse a un tratamiento que promete la cura para su enfermedad.

Regreso al origen del terror Shawnee Smith, quien interpreta a Amanda Young en Saw X, habló sobre su regreso a la saga. -¿Cómo fue regresar a la historia de esta saga de terror? “Es súper divertido ser capaz de volver al principio y estar en manos de los creadores, escritores y fanáticos. Quiero decir, cualquier cosa puede pasar aquí. En el mundo de la música incluso, es una locura hacer esto de regresar a un punto 15 años después. Pero es poderoso, la historia es convincente y los fans son ahora los seguidores de Saw en un nivel superior”. -¿Dónde está la emoción en todo esto? “Lo más emocionante es para los fans, pues los tienes a ambos, a John y a Amanda de Jigsaw, quienes funcionan como un rompecabezas y es súper interesante. Todo el mundo muere al final y ya lo sabes, así que ¿te imaginas cuántos flashbacks puedes tener? Alguien tuvo la genial idea de volver a este tiempo de la historia y todo se siente como irreal”. -¿Cómo es su personaje? “Interpreto a Amanda Young y me gusta porque ella es muy inteligente. Ella estaba herida y John Kramer le devolvió la vida, era algo así como una muñeca que había sido apagada, por eso ella lo ama profundamente. Y eso tan asombroso es también aterrador y una tortura para alguien como Amanda”. -¿Sobre qué trata la historia en esta nueva entrega? “John llega a Ciudad de México en busca de un tratamiento para el cáncer. Un tratamiento experimental, que no ha sido aprobado por la FDA pero que alguien como John Kramer está dispuesto a intentar, se convence y lo intenta. Pero en algún momento se da cuenta de que ha sido engañado y eso es algo muy difícil de aceptar para alguien como John Kramer. Su esperanza se destroza y esto le nubla un poco su visión. El juego estuvo bonito, fue escandalosamente convincente, pero también fue devastador para él y es algo que realmente cabrea a Amanda porque ella quiere mucho a John y verlo herido así y tan vulnerable, le despierta un grito de guerra pero al mismo tiempo, no puede abandonar esa filosofía de John de que todo ser humano merece una oportunidad y él cree que hay que salvar a las almas, esa es su filosofía, por lo que eso hace todo esto. Entonces él decide que ella continúe esta obra suya. Él no le confiaría esta tarea si no pensara que ella puede hacerlo. Entonces esto es más grande que la ira, así que te das cuenta que aunque no hay una redención todo el mundo merece una oportunidad. Y así es como rueda todo”. -¿Qué opina sobre el personaje de John Kramer interpretado por Tobin Bell? “Tobin Bell interpreta a John Kramer y eso es lo más afortunado que le pasó a la franquicia Saw. Desde el primer día puso su cuerpo en el suelo y fue meticuloso. Él es un investigador, estudia todo acerca de su trabajo, pero luego hace una pausa fuerte e insiste en ser el cuerpo en el suelo en la primera parte. Aún no sé exactamente cómo llegaron a él, pero gracias a Dios lo hicieron, él está destinado a ser Jigsaw, él es en gran medida el responsable de la longevidad de esta franquicia”.