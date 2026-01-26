Óliver Laxe habla de Sirat, la película española nominada al Óscar que lleva el trance al desierto

Esta no es una película cualquiera. Sirat: trance en el desierto, narra el camino de un hombre (Sergi López) y su hijo (Bruno Núñez) que llegan a una rave (una fiesta de larga duración centrada en la música electrónica a menudo clandestina) perdida en medio de las montañas del sur de Marruecos. Buscan a Mar, su hija y hermana, desaparecida hace meses en una de esas fiestas sin amanecer. “Reparten su foto una y otra vez rodeados de música electrónica y un tipo de libertad que desconocen. Allí deciden seguir a un grupo de raveros en la búsqueda de una última fiesta que se celebrará en el desierto, donde esperan encontrar a la joven desaparecida”, dice la reseña.

Sirat fue grabada en la provincia de Teruel, España, y en zonas desérticas de Marruecos. Es la más nominada a los premios Goya y se ha convertido en una de las cintas más importantes del cine de autor contemporáneo español.

Acaba de ser nominada a los premios Óscar en dos categorías: Mejor película Internacional y Mejor sonido. EL COLOMBIANO habló con Óliver Laxe, su director, antes del estreno de la película en Colombia que será este jueves 29 de enero.