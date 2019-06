Muchos jugaron con Toy Story este fin de semana (hay récord)

La cuarta entrega de la cinta Toy Story consiguió en la taquilla nacional 1.385.350 espectadores. Se convirtió en la película animada con el mejor fin de semana de estreno en la historia del cine del país. Según cifras de Disney en el país, de cada 10 personas que fueron al cine el fin de semana, 8 eligieron Toy Story 4.

Según información de Efe, reinó en los cines de Estados Unidos y, aunque su resultado se quedó por debajo de las expectativas de los expertos, acabó así con la mala racha reciente de varias secuelas que fracasaron en la taquilla y que en las últimas semanas acumularon notables tropiezos como Dark Phoenix (de la saga X-Men), Men in Black International o Godzilla: King of the Monsters.

De acuerdo con los datos publicados este lunes por el portal especializado Box Office Mojo, Toy Story 4 obtuvo 118 millones de dólares en EE. UU. en su estreno en los cines que, no obstante, fue un dato menor a la cifra de 140 millones que anticipaban

los especialistas. Además, la producción de Pixar consiguió 120 millones de dólares en el resto del mundo. Dirección: Josh Cooley. Voces: Tom Hanks, Tim Allen, Christina Hendricks y Tony Hale.

Otras cifras en la taquilla colombiana:

Aladdín

La cinta del genio sigue capturando seguidores que quieren recordarla o conocerla por primera vez. Esta vez, en su quinta semana de exhición, sumó 161.115 personas, y llegó a los 2.347.501.

Director: Guy Ritchie

Reparto: Will Smith, Billy Magnussen, Naomi Scott.

MIB Internacional

En su segunda semana, esta nueva aventura en la que tienen una gran amenaza, un espía dentro de la organización, la vieron 135.794 individuos, para un total de 428.927.

Director: F. Gary Gray.

Reparto: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Rebecca Ferguson.

Dark Phoenix

La nueva entrega de esta saga los enfrenta a un compañero, Jean Grey, a quien golpeó una fuerza cósmica poderosa. Con esta historia llegan ya a su semana tres, con 710.706 personas. Esta la vieron 67.701. Director: Simon Kinberg. Reparto: Sofie Turner, Evan Peters.