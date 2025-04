Colombia recibió, con la película Cien años de soledad, sus dos primeros Premios Platino

Aunque la ceremonia central se vivirá este domingo, en la mañana de este sábado se dieron a conocer los galardones otorgados por el público en la duodécima edición de los Premios Platino a lo mejor del audiovisual Iberoamericano, y una serie colombiana ya empezó a brillar.

Esta nueva entrega de estos premios se realiza por quinta ocasión en la ciudad de Madrid, y entre sus principales nominados se encuentra la primera parte de la serie colombiana para Netflix, ‘Cien años de soledad’, con nominaciones en sus principales categorías.

En contexto: Los Premios Platino 2025 son este fin de semana: conozca dónde verlos

Dentro de dichos galardones, se encuentran algunos que son otorgados por el público, los mismos que se suelen entregar un día antes de la gala central, y la serie basada en la máxima obra del Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, logró dos importantes estatuillas.

La producción que Netflix estrenó a finales del año pasado, y que se encuentra en plena grabación de su segunda parte, se llevó el Premio Iberia del Público a Mejor Miniserie de Ficción y Mejor Interpretación Masculina para el actor Claudio Cataño.

Vea también: Cien años de soledad, la serie, fue nominada a los Premios Peabody 2025

“Esto es completamente inesperado. Siempre había creído que no le caía tan bien al público, porque no soy una persona activa en los puentes y las redes que se han activado en los últimos años. Pero yo sostengo este premio es gracias a la cantidad de personas que trabajaron en la serie y lo hicieron posible, que me han sostenido en todo el proceso de grabación de ‘Cien años de soledad’, dejando la piel en el campo de batalla. Ojalá eso nunca se me olvide”, comentó Claudio Cataño tras recibir la estatuilla.

Además, se entregaron otros galardones del público a Mejor Interpretación Femenina en Serie para la actriz Candela Peña ‘El Caso de Asunta’, Mejor Interpretación Femenina de Película, para Carolina Yuste.

Le recoendamos: Diego Calderón Franco, el biólogo que llevó el canto de las aves a Macondo

Luis Tosar por su papel en ‘La Infiltrada’ logró el premio a Mejor Interpretación Masculina, película que, además, se llevó la estatuilla a Mejor Película Iberoamericana.

Le puede interesar, en video, Ella es Susana Morales, Úrsula Iguarán (joven) en Cien años de soledad, la serie de Netflix: