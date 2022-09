La exitosa gira mundial de la banda Coldplay, “ Music Of The Spheres ”, llegó a Bogotá . La banda tiene dos fechas en la capital: la primera fue el vienes 16 de septiembre y la segunda será hoy. En su gira tocarán parte de su nuevo álbum, que precisamente le da nombre a la gira, y también tocarán algunos de sus grandes éxitos.

“Que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos bien borrachos los dos, pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción”, se le escucha cantar a Martin con un español esforzado.

Luego los cuatro miembros de la agrupación se pusieron máscaras y Martin vistió una camiseta que decía “Everyone is an alien somewhere” y cantaron, en lenguaje de señas, “Something just like this”.

Como suele hacer en todos sus conciertos, Martin pidió al público que bajara sus teléfonos móviles y se conectara con la banda para cantar “A sky full of stars”.

“Vamos a tener una gran fiesta locos (...) Nada electrónico, solo sus cuerpos, sus personalidades, sus corazones. Vamos a bailar y cantar juntos”, dijo y cantó dos veces esa canción, tras la cual aparecieron en las pantallas las imágenes del telescopio James Hubb.

En el cierre, “Fix you” se llevó el protagonismo y El Campín cerró la primera de las dos noches de Coldplay en Colombia en medio del júbilo que desató la energía de los británicos.