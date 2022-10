Desde el miércoles había comenzado en redes sociales una campaña de expectativa promocionando para 2023 un gran show rockero y este jueves se confirmó que serán Def Leppard y Mötley Crüe, que llegarán en 2023 con su gira The World Tour.

Tras el boom que significó el concierto de Gun’s and Roses la semana pasada, los rockeros recibieron este jueves otra gran noticia, con la confirmación de la visita al país de dos grandes bandas.

La preventa de boletas

Desde las 9:00 de la mañana del martes 25 de octubre y hasta el 26 de octubre, a las 11:59 p.m. o hasta agotar 27.450 unidades disponibles, estará abierta la preventa de boletas

Las compras se debe hacer en la página www.eticket.co

El precio de las entradas va de 290.000 a 450.000 pesos.

Le puede interesar: ¿Serán la salsa y el rock géneros del pasado y el recuerdo?

“Pasamos un tiempo increíble en The Stadium Tour en América del Norte este verano y realmente estamos ansiosos por llevar el espectáculo alrededor del mundo con The World Tour en 2023. Crüeheads en América Latina y Europa: ¡Prepárense! Estamos llegando para ustedes y no puedo esperar para finalmente verlos a todos de nuevo el próximo año”, afirmó Mötley Crüe, en la información entregada por Ocesa.