Está obsesionado con las palabras y la mágica transformación de ellas en el “parlache” de los antioqueños. Así es Pala, el cantautor y poeta que regresa a Medellín con una presentación en el Teatro Matacandelas, este viernes 21 de octubre. El músico entregará al público un concierto de tangos, género musical que desde su infancia ha estado presente.

Compartirá el escenario con el Cuarteto Típico y el reconocido pianista Julio César Sierra y de la presentación solo espera una cosa: que la gente se conecte con el tango como lo ha hecho él

¿Por qué el tango es el protagonista en este espectáculo?

“Yo nací en Yarumal y crecí escuchando tango. Este género hace parte de la banda sonora de mi infancia y la adolescencia. Luego, después de unos años, viví en Buenos Aires, Argentina, y allá conocí más sobre el género. Es definitivo en mi formación. Tiene que ver con un asunto de pasión pero también porque desde hace unos años vengo experimentando con el uso del parlache de Medellín, de nuestra lengua regional. Mi propuesta ahora es combinar las melodías del tango con el parlache de los antioqueños. Escribir tangos en parlache es la exploración que me conduce ahora a cantar tangos clásicos y modificar canciones mías y entregárselas al público en este género”.

Compartirá escenario con otros músicos, ¿cómo se siente de estar con ellos en la presentación?

“Como cantautor, estoy acostumbrado a enfrentarme al escenario solo con la guitarra. En este caso estaré acompañado del Cuarteto Típico que es un grupo clásico de tango y el pianista Julio César Sierra, quien ha sido director del Festival Internacional de Tango en Medellín. Ellos le darán ese toque de tango tradicional al concierto. Son músicos a quienes admiro mucho y en esta ocasión me acompañarán con bandoneones, violines, bajos y pianos. Será un placer estar con ellos, no es normal que me enfrente a un concierto con este formato”.

También estuvo en el concierto de Jorge Drexler que ocurrió hace poco en el Teatro Metropolitano, ¿cómo fue esa experiencia?

“La amistad y el cariño de Jorge son regalos muy lindos que me ha dado la vida hace años. Somos amigos hace tiempo, hay incluso coincidencias personales porque ambos fuimos médicos y dejamos la medicina por la canción. Con él he hecho varias grabaciones y ha sido un privilegio y honor compartir el escenario y cantar con él. De hecho, cada que se presenta no desaprovecho la oportunidad de cantar juntos”.