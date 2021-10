El informe, que ya no será presentado el 28 de noviembre sino que comenzará su socialización el 27 de junio de 2022 gracias a un periodo de extensión de nueve meses aprobado por la Corte, buscará, más que informar, aproximarse a una lectura crítica, ética y política de lo que ha sido la guerra y dar recomendaciones para la no repetición.

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, creada desde 2017 como resultado de la terminación del conflicto con las, en ese entonces, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, reconoce que sí tienen mucho que ver y prepara en su informe final un acercamiento a esta relación.

Herencia o reciclaje

“Son casi 60 años de conflicto armado. Hemos desmovilizado a mucha guerrilla, paramilitares, pero la guerra parece no terminar”, explica Lucía González, comisionada. ¿Por qué no terminar? “Si bien hay mucha memoria, no hemos logrado encarar los actores de persistencia, actores más allá de los armados: el tipo de Estado, de democracia, la manera de hacer política, la economía y los asuntos culturales que hemos heredado y que han servido de estímulo para que la guerra se reedite”.

Los grupos armados son un síntoma, de muchos, de una sociedad que no ha sido capaz de reconocerse a sí misma y de convivir con la diferencia; de un Estado que no garantiza los instrumentos, los medios y la educación para entender que hay cabida para todos, para los indígenas, los campesinos, los afrodescendientes...

¿Usted sabe cuántas comunidades indígenas hay en Colombia? ¿Puede nombrar 10 de las 120? ¿Conoce la diferencia entre palenqueros, raizales, negros, afros? Es probable que no lo sepa, y no es su culpa. “No nos enseñaron en el colegio. Fue como si estuvieran lejos en el tiempo y en el espacio y esto impide que haya posibilidad de reconocer al otro en la igualdad de dignidad, de condiciones”.

Hay ideas, desconocimiento, asuntos que desde la colonia se han instalado y heredado y que han hecho que el conflicto se agarre, con las uñas, de estas tierras colombianas. “El racismo, el clasismo, el modelo de hacienda, se ha naturalizado la violencia, el mal, las relaciones se han fundado en la desconfianza. Todo esto es cultural”.

Hay miedo, hay asco, hay desconfianza, hay resentimiento. Todo implantado, sin darse cuenta, y siempre hacia los mismos actores, hacia las mismas comunidades. Hay una narrativa, un discurso que perpetúa al enemigo, que convierte en adversario a todo el que se oponga y ese puede ser eliminado, “sea física, moral o jurídicamente”.

Esto es por culpa, o a consecuencia, de la cultura. Pero la misma cultura será la salvación. “Y el arte no es un adorno, es una urgencia, una emergencia, una expresión, un llamado de auxilio”.