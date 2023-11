Ana se basó en esas historias, pero el guión se nutre también con las historias de otras madres que conoce y que acompañó en la búsqueda de sus hijos, y con su experiencia y la de cada uno de los actores, porque aunque el Departamento de Seguridad y Control se disolvió por decreto en 1990, la violencia siguió.

“Yo siempre me he sentido como hija de la violencia. Siempre me ha atravesado. Es que por más distante que te creas, por el nivel de guerra y conflicto que ha tenido este lugar, la violencia siempre está cerca. En mí siempre ha estado la necesidad y el interés de hablar de eso, de lo que me dolía, porque me dolía mucho, porque necesito tramitar el dolor y porque siempre me he sentido parte de la necesidad de pensarse otras posibilidades de vida”, dice Ana María.