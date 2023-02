Una coincidencia es que la expareja Shakira y Piqué cumplen el mismo día, este jueves 2 de febrero —con una diferencia de edad de 10 años—. La barranquillera cumple 46 años y para celebrar el cumpleaños de este fenómeno mundial, se deben recordar algunas canciones que hacen parte de su obra legendaria.

Canciones que pasan desde “Antología”, “Hips don’t lie” hasta las más recientes “Te felicito” con Raw Alejandro, “Monotonía” con Ozuna y “BZRP Music Sessions #53 con el argentino Bizarrap son himnos para los colombianos y para sus fanáticos alrededor del mundo, que evidentemente no son pocos.

Shakira ha pasado por varios estilos musicales y todos le han funcionado. Ha repasado su vida privada en sus canciones, como las que le dedicó a Antonio de la Rúa: “Día de enero”, “Suerte” y “Lo que más”. Esto no ha dejado de ser así, no pierde su esencia.

Sin duda, le sigue cantando a su rabia y el desamor que le dejó la relación y el engaño con Piqué, luego de conocerse su separación por su engaño con Clara Chía. La cantante colombiana en sus últimos sencillos lo dejó claro.

La versatilidad de Shakira ha hecho que saque canciones de géneros como el reguetón, la electrónica, el pop y la bachata. Pero en su diversidad como artista ha encontrado la manera de cantarle en varias canciones al desamor.

Por ejemplo, de las más recientes, “Te felicito” es una mezcla de electro-pop y reguetón la artista, según los rumores, también le cantó a Piqué porque para ese momento ya su relación no estaba funcionando.

La canción habla sobre una persona que finge muy bien su papel en la relación y que realmente es una persona falsa. “Por completarte me rompí en pedazos / Me lo advirtieron, pero no hice caso / Me di cuenta que lo tuyo es falso / Fue la gota que rebasó el vaso”.