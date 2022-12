Aunque este año, no habrá “Paseo” en cines, Dago García sí estrenará dos película para la Navidad, una en salas de cines y otra en plataformas.

Con Laura Acuña

Fiel a su tradición de estar en diciembre en cines, Dago García Producciones estrena este jueves 22 de diciembre la comedia “El último hombre sobre la tierra”, que tiene como protagonistas a John Alex Toro y Laura Acuña.

“Liliana (Laura Acuña) es el sueño de muchos de sus compañeros de trabajo, entre ellos “Piquiña” (John Alex Toro) un charlatán feo y ordinario quien, convencido de su irresistible atractivo, se lanza a su conquista durante la celebración de la novena de aguinaldos de la empresa”, según la reseña.

Es una propuesta de humor popular, fiel a las propuestas decembrinas de Dago.

“Liliana, que no soporta a Piquíña, le deja claro que la única forma en que estaría con él sería si fuera el último hombre sobre la tierra. Y como las palabras tienen poder, Liliana amanece de su resaca navideña en un mundo completamente deshabitado. Incrédula, recorre las calles solitarias hasta que su peor pesadilla se hace realidad: en un supermercado, en la sección de licores, está el único y último hombre sobre la tierra: ¡Piquiña!”.

Otros títulos de Dago

Además de la conocida saga “El Paseo”, en la lista de comedias aparecen títulos como “Un rabón con corazón”, “Lokillo en mi otra yo”, “Al son que me toquen bailo”, “El Coco”, “La Sucursal”, “El man del porno”, “El Reality”, “La pena máxima”, “Uno al año no hace daño”, “Uno al año no hace daño”, “Carta al Niño Dios” y “El Carro”.

Más allá de esta prolífica lista de comedias, Dago García también ha sido producto de filmes como “El Olvido que seremos”, “El abrazo de la serpiente” y “Los Reyes del mundo”.