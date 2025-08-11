x

Comfama realizará jornada de capacitación y mentorías de empleo gratuitas en Plazuela San Ignacio, Medellín

Inteligencia artificial para buscar empleo, optimización de LinkedIn y tendencias del mercado laboral serán algunos de los temas de las sesiones gratuitas para buscadores de trabajo.

  Los asistentes recibirán orientación para mejorar su empleabilidad y acceder a procesos de selección.
    Los asistentes recibirán orientación para mejorar su empleabilidad y acceder a procesos de selección.
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 6 horas
bookmark

Este miércoles 13 de agosto, en el Claustro Comfama de la Plazuela San Ignacio, los buscadores de empleo tendrán una oportunidad para potenciar su perfil profesional gracias a un espacio de mentorías personalizadas con expertos en empleabilidad.

Estas sesiones brindarán herramientas para mejorar la hoja de vida, optimizar el perfil en plataformas como LinkedIn y conocer las competencias más demandadas por las empresas en la actualidad.

Le puede interesar: ¿Sabía que puede estudiar con IA e inglés aplicado? Comfama y Cesde ofrecen más de 2.000 becas

Mentorías laborales gratuitas en Medellín

La actividad hace parte de la Feria de empleo y servicios de Comfama, que contará con la presencia de más de 16 empresas con vacantes disponibles y más de 15 entidades aliadas ofreciendo servicios. Las oportunidades laborales se concentran en sectores como servicios, alimentos, consumo masivo, call center y BPO, educación, comercio y manufactura.

“En Comfama sabemos que el empleo es una de las vías de progreso y bienestar que nos permite alcanzar metas y cuidar a quienes queremos, por ello, continuamente nos articulamos con empresas, organizaciones sociales y demás instituciones públicas y privadas para ofrecer programas, servicios y espacios como esta Feria, que nos permite tejer puentes entre las empresas y el talento”, señaló Yulieth García Álvarez, responsable de Empleo en Comfama.

Lea más: La labor del Centro de Empleo para la Industria Digital de Comfama brindando formación y empleo a los jóvenes

Talleres para mejorar su perfil profesional

Conoce las ofertas de empleo

Además de las mentorías, los asistentes podrán participar en talleres especializados:

1- Inteligencia artificial para la búsqueda de empleo (9:00 a. m.)

2- Construye tu red profesional (11:00 a. m.)

3- De buscar a ser buscado en LinkedIn (1:00 p. m.)

4- Tendencias del futuro del empleo (3:00 p. m.)

Quienes asistan a por lo menos uno de estos talleres recibirán, sin costo, un registro fotográfico profesional para su hoja de vida.

También estará disponible la Móvil Urbana de Comfama, con servicios de asesoría en salud, educación, recreación, Cosmo Schools y orientación financiera.

Conozca también: En 2024 más de 100.000 personas consiguieron trabajo a través del Servicio de Empleo Comfama

