Comfama realizará jornada de capacitación y mentorías de empleo gratuitas en Plazuela San Ignacio, Medellín

Este miércoles 13 de agosto, en el Claustro Comfama de la Plazuela San Ignacio, los buscadores de empleo tendrán una oportunidad para potenciar su perfil profesional gracias a un espacio de mentorías personalizadas con expertos en empleabilidad. Estas sesiones brindarán herramientas para mejorar la hoja de vida, optimizar el perfil en plataformas como LinkedIn y conocer las competencias más demandadas por las empresas en la actualidad. Le puede interesar: ¿Sabía que puede estudiar con IA e inglés aplicado? Comfama y Cesde ofrecen más de 2.000 becas

Mentorías laborales gratuitas en Medellín

La actividad hace parte de la Feria de empleo y servicios de Comfama, que contará con la presencia de más de 16 empresas con vacantes disponibles y más de 15 entidades aliadas ofreciendo servicios. Las oportunidades laborales se concentran en sectores como servicios, alimentos, consumo masivo, call center y BPO, educación, comercio y manufactura. “En Comfama sabemos que el empleo es una de las vías de progreso y bienestar que nos permite alcanzar metas y cuidar a quienes queremos, por ello, continuamente nos articulamos con empresas, organizaciones sociales y demás instituciones públicas y privadas para ofrecer programas, servicios y espacios como esta Feria, que nos permite tejer puentes entre las empresas y el talento”, señaló Yulieth García Álvarez, responsable de Empleo en Comfama. Lea más: La labor del Centro de Empleo para la Industria Digital de Comfama brindando formación y empleo a los jóvenes

Talleres para mejorar su perfil profesional