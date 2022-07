El rey del despecho, Darío Gómez, convirtió sus duelos en música y hasta dio las instrucciones para el día de su muerte, que llegó este martes 26 de julio: “Cuando ustedes me estén despidiendo, en el último adiós de este mundo, no me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo”.

Y es que por esas fechas, Darío Gómez se había convertido en el “niño consentido” de Hélmer “Pacho” Herrera, el cuarto al mando del Cartel de Cali, que se disputaba el negocio del narcotráfico con el grupo criminal que lideraba Escobar. Por eso, el canto no fue solo de despedida: fue una celebración.

“El día que mataron a Pablo Escobar, al otro día me llamó él (Herrera) y me dijo ‘quiero que me cante, ¿ya usted sabe a quién le va a cantar?’ y yo le dije ‘a usted, Don Pacho’, entonces me dijo ‘no, ¿pero usted sabe a quién le vamos a cantar?’ y yo le dije ‘¿a quién?’, ‘pues a Pablo Escobar que lo mataron ayer’”, contó el artista antioqueño en el programa “Se dice de mí” del Canal Caracol.