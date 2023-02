“En la ciudad hay que tener una buena administración económica. Lo que tendría que ser para los proyectos se queda solo en contratos porque creen que contratando a alguien ya resuelven los problemas y no. Eso genera una mayor desconfianza en el manejo de lo público y también hay una desarticulación, porque la Secretaria de Cultura no tiene relación con las otras, ni siquiera con la de Educación”, expresa.

En la conversación se expusieron algunos puntos que aquejan al sector artístico y cultural de la ciudad, principalmente por la incapacidad del Estado de hacer presencia en el gremio artístico de Medellín. Por ejemplo, dicen que la institucionalidad no cree ni confía lo suficiente en proyectos como El Balcón de los Artistas, como lo mencionó la directora que trabaja con jóvenes del sector Manrique.

“En Colombia el reconocimiento y la diferencia transita por el arte. No lo hace ni siquiera por la educación y realmente el arte es el que nos permite asomarnos al abismo de los otros”, agregó Lucía González.

La relación entre la cultura y la educación también fue un punto álgido de la conversación al llegar a la conclusión de que el arte en Medellín (y Colombia) no se reconoce como un medio de conocimiento y aprendizaje y es precisamente el arte el que ha acercado a gran parte de la población a las historias de los barrios, a la de los indígenas, los afrodescendientes.

También mencionó que hay un problema del lenguaje tremendo porque todo se queda en palabras y no se profundiza . Pone el ejemplo de términos que ya son cliché como “resiliencia” y “corrupto”. En todas las conversaciones sobre cultura están sobre la mesa “pero es hora de que en estos diálogos profundicemos en quién es el corrupto, por qué la resiliencia es más una muletilla, cuando a lo que deberíamos apuntar es a que la palabra no se necesitara”.

“Los bandidos ponen a trabajar a todos para ellos, crean una estructura de funcionamiento en los barrios, reinvierten lo que consiguen pero lo más valioso es el sentimiento de pertenecer y de crear una suerte de premio, no mencionemos el dinero, pero sí un reconocimiento que le daría a los artistas prestigio. Hay que crear un valor simbólico del arte en Medellín”.

En el diálogo también se mencionaron los proyectos y agrupaciones artísticas que en la actualidad no dependen de la alcaldía de turno y sobre el valor de la autogestión del artista para salir adelante. Sin embargo, Lucia expresó que eso no basta porque “es una obligación del Estado darle posibilidades al arte porque una sociedad sin poesía no es nada” y ellos deben reconocer ese valor.

La conversación concluyó con un gremio de artistas que sienten están desamparados por el Estado, que tienen muchos proyectos en la cabeza pero no el suficiente capital económico ni la credibilidad por parte de ellos para lograrlo, así que deben hacerlo solos y con el apoyo de los que se quieran unir.

Por ejemplo, Martha Álvarez se reúne constantemente con empresarios para mostrarles su barrio y sus muchachos, para que vean que el arte sí cambia la vida de los jóvenes, de sus familias y del territorio.

Frente al desamparo del Estado, al iniciar la conversación, Lucía González le contó al público que para ese diálogo la invitación también fue para el Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. Pero ellos rechazaron la invitación.

Sin embargo, las reflexiones se seguirán generando en el sector artístico y cultural de Medellín y ellos están abiertos a un cambio en pro de la ciudad, del arte y la cultura.