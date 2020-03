Después de Norma, un documental sobre la vida y la muerte

Con grabaciones caseras se abren las puertas de su casa y su familia. Desde los primeros minutos aparece el padre, la madre, los hijos y la compleja conexión que une cada relación. El hilo conductor es Norma Botero de Botero, oriunda de Sonsón, madre de Jorge Andrés Botero, autor del documental que narra con su voz la historia de su vida.

Le salen las palabras de la garganta y el corazón. El director muestra los momentos alegres y difíciles dentro de su familia, como la esclerosis lateral amiotrófica que sufrió Norma, la misma enfermedad de Stephen Hawking y la que inspiró el ice bucket challenge. “Documentales así muy raras veces salen en salas, así que hay que aprovechar para verlo”, dijo el crítico Manuel Kalmanovitz.

Después de Norma se exhibe hoy en el circuito de salas alternativas y comerciales de Medellín y el país, algo especial en producciones documentales nacionales. Esto dice el realizador.

Duró 15 años haciendo el documental, ¿cuánto material grabó?

“Había mucho material. En 2018 tomamos todo lo grabado y empezamos a depurar. Una línea narrativa iba a ser la casa, pero decidimos mocharla. El viaje con mi papá también iba a estar pero tampoco quedó. Uno va encontrando que a través de la tecnología de las cámaras se siente cómo pasa el tiempo”.

¿Cuándo decidió terminarlo?

“Hubo una etapa de abandono y luego de decantamiento. La primera porque dejé de filmar en el momento que mi mamá murió, en 2006. A finales de 2010 volví y paré en 2012, sobre todo por financiación. En 2016 nos sentamos juiciosos a revisar el material que había, ganamos una beca y en 2017 iniciamos la posproducción”.

Es un documental con una narración subjetiva, ¿cuáles fueron sus referencias?

“Cuando la gente me hace la pregunta de las cintas colombianas más cercanas siento que son Amazonas y The Smiling Lombana. Tarnation es otro referente, los filmes de Alan Berliner y Sherman’s March de Ross McElwee”.

¿Cómo reaccionó su papá al ver el trabajo?

“Él es un amante de la vida. Para él es una película sobre su mujer, que se enfermó y se murió; el resto es como si no sucediera. Pensé que cuando la viera íbamos a tener una discusión, pero no. Evidentemente se conmovió, dijo que era muy linda”.

¿Como quedaron sus relaciones familiares?

“Con mis hermanas siempre han sido muy buenas, no estuvo carente de conflicto, por supuesto lo ha habido. Con mi papá sucede que siempre fue consciente de que la idea era mostrar a mi mamá enferma lo menos posible, lo que la película necesitara”.

Está hecho para despertar emociones...

“Lo que me parece más interesante es lo que dice la gente. Empiezan a hablar de mi familia y luego de la suya. En el Ficci (Festival Internacional de Cine de Cartagena) del año pasado se acercó un hijo y un padre para agradecerme por el trabajo. En el Festival de Cine de Cali se me acercó un muchacho muy conmovido y me pidió que le firmara la boleta por detrás. En ella decía algo así como ‘Para Ángela, con amor’. Cuando le pregunté quién era Ángela, me dijo que era su mamá, que había muerto”.

¿Cómo siguió la relación con su papá?

“Es más madura, por decirlo de alguna manera. Con los años y después de la película uno intenta tener el mejor vínculo, pero las cosas no cambian de un día para otro. Cuando nos vemos intento que pase una buena tarde y soy consciente de que él quisiera que compartiéramos más. Lo que he buscado es darle tiempo de calidad”.

¿Qué le sucede ahora al ver el documental?

“Ya no lo veo. La última vez que lo vi fue en enero del año pasado, cuando terminamos la edición. La cinta está hecha para conmover y hay momentos que me rompe el corazón, y ya no paso por eso”..