Fue entonces cuando “le pregunte, ¿por qué no regalas todo, pero dejas al menos estas? Y me respondió: ‘Porque un regalo que no duele, no es un buen regalo’. Esa frase se me quedó grabada en la memoria para siempre”, dijo con voz entrecortada.

Aseguró que su padre, hasta último momento, se mantuvo actualizado y preocupado por el país, con una labor silenciosa tratando de brindar a los demás las mismas oportunidades que para él hicieron una diferencia colosal en su vida.

“Por eso las múltiples becas que ofreció para jóvenes artistas y músicos. Por eso los museos que le permiten a los colombianos la posibilidad de apreciar de primera mano una obra maestra de los grandes artistas del mundo. Por eso su trabajo discreto de filántropo en favor de los ancianos y de los niños pobres de Colombia”, confesó.

No paró de agradecer las manifestaciones de afecto, reconocimiento y gratitud hacia su padre que se han producido en Colombia y el mundo entero.

“Traer a mi papá una última vez a su tierra natal para que los colombianos lo puedan despedir era uno de nuestros más grandes anhelos”, aseguró.

Y sostuvo que “al final sus cenizas regresarán a Pietrasanta, aquel pueblo italiano de artistas y de artesanos donde él trabajó la escultura durante más de 40 años de su vida. Quedaran sus cenizas en el cementerio de Pietrasanta junto a las de Sophia Vari, su mujer, y compañera del alma durante 48 años, quien también nos dejó hace apenas cuatro meses”.